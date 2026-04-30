UADER realizó clases públicas en Plaza 1º de Mayo: exigieron presupuesto y edificio propio

La comunidad educativa de UADER llevó adelante una jornada de visibilización con clases públicas en la Plaza 1º de Mayo, en el marco de un reclamo por mayor presupuesto universitario y mejores condiciones de cursado. La actividad reunió a estudiantes, docentes y no docentes de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, quienes expusieron la situación que atraviesa la institución.

La convocatoria incluyó un cronograma de actividades que se extendió durante toda la tarde, con distintas cátedras desarrollando clases abiertas en simultáneo. La iniciativa buscó trasladar el ámbito académico al espacio público para acercar la problemática a la sociedad.

En ese contexto, Nicolás Mandirola, integrante del Consejo Directivo de la facultad, destacó la importancia de la jornada como herramienta de visibilización y concientización.

Reclamos por presupuesto y condiciones de cursado

“Estamos muy contentos por tener esta jornada de clases públicas para visibilizar toda la problemática que tenemos en nuestra facultad. Estamos exigiendo mayor presupuesto, un edificio propio y condiciones dignas de cursado”, expresó Mandirola.

Durante la actividad, se registró una amplia participación de la comunidad universitaria, con clases desarrollándose tanto en el interior como en los alrededores de la plaza. “En este momento está hablando el señor decano, Daniel Richard y, a su vez, hay diferentes cátedras dando clases alrededor de la plaza”, explicó.

La jornada se enmarca en un reclamo más amplio que trasciende lo local. “Esto es una lucha que viene a nivel nacional, no solo provincial o local, como nuestro caso”, señaló el representante estudiantil.

El reclamo histórico por el edificio propio

Uno de los principales puntos del reclamo es la falta de infraestructura adecuada. “Es algo que exigimos en la reunión de consejo directivo anterior. Es un trabajo de unidad, eso es algo a remarcar porque las diferentes agrupaciones que componemos esta facultad nos unimos para reclamar edificio propio”, sostuvo Mandirola.

En ese sentido, remarcó las dificultades cotidianas que enfrenta la comunidad educativa: “Somos la facultad que tiene mayor cantidad de estudiantes y sin embargo no tenemos edificio propio. Tenemos que estar recorriendo entre acá la escuela Normal, la escuela Quiroz, el Colegio Nacional y se complica ir de un lugar a otro”.

Una jornada de visibilización y continuidad del plan de lucha

El referente también hizo hincapié en la necesidad de expresar públicamente las demandas: “Son cuestiones que creo que las hemos tenido un poco tapadas o naturalizadas y es bueno en este momento llegar a desnaturalizar, hablar de lo que pasa, salir a la calle y hacer visible todos los reclamos que tenemos para hacer como sociedad”.

La comunidad de UADER realizó una clase pública en plaza 1º de Mayo

Las actividades se desarrollaron hasta las 18, con la posibilidad de extender la jornada hacia otras acciones. “Luego veremos si hacemos una movilización o carteleada. Vamos a ver cómo se va desarrollando eso”, adelantó.