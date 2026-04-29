Paro universitario: docentes denuncian desacato a la Ley de Financiamiento y convocan a la marcha federal de mayo

En Paraná, se desarrolló la tercera jornada del paro universitario, una medida que atraviesa a más de 60 universidades nacionales en todo el país. La protesta, convocada por centrales sindicales como Conadu y Conadu Histórica, refleja un conflicto que, según denuncian los trabajadores, combina pérdida salarial, incumplimientos legales y un deterioro estructural del sistema educativo superior.

La secretaria de Sitradu, María Eugenia Almeida, explicó a Elonce el contexto de la medida: “Toda esta semana, del 23 de abril al 1 de mayo, estamos de paro las más de 60 universidades nacionales del país”.

En ese sentido, Almeida remarcó la gravedad del conflicto: “La medida está a la altura de la gravedad de la situación que estamos pasando en la universidad pública”. Según indicó, el eje del reclamo está vinculado al incumplimiento de una normativa clave.

Una ley aprobada y no cumplida

“La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada por el Congreso, se vetó, se volvió a ratificar y además el Poder Judicial se ha expedido respecto de esta ley y mandata al gobierno a que se cumpla”, explicó Almeida. Y subrayó: “En este momento, el gobierno nacional está en desacato con esa ley que el Congreso aprobó”.

La entrevistada fue contundente al describir el escenario: “Estamos en una situación de ilegalidad porque no se está cumpliendo esta ley”. Además, explicó por qué esta normativa es central: “Esta ley reconoce el financiamiento que la universidad pública requiere para su funcionamiento”.

En relación al presupuesto, detalló que “entre el 94% y el 95% está destinado a salarios docentes y no docentes”, lo que deja en evidencia el impacto directo del conflicto en los trabajadores.

Salarios deteriorados y renuncias docentes

El aspecto salarial aparece como el núcleo del conflicto dentro del paro universitario. “Los salarios de quienes somos los trabajadores y trabajadoras de la universidad están absolutamente deteriorados”, afirmó Almeida. Y precisó: “Tenemos una pérdida salarial de más de un 50% desde diciembre del 2023”.

También cuestionó la modalidad de los aumentos: “Han sido unilaterales, no en un contexto de paritaria, que es lo que corresponde como trabajadores”. Como ejemplo, mencionó: “Este mes hicieron un aumento compulsivo del 1,7% cuando la inflación es del 3,4”.

Las consecuencias ya son visibles: “Esto ha implicado que muchos docentes de las universidades nacionales renuncien a sus cargos porque no les conviene trabajar”, sostuvo. Y advirtió: “Eso pone en crisis la universidad pública argentina, que tiene un reconocimiento internacional por su excelencia”.

Un conflicto que excede lo salarial

La problemática no se limita a los ingresos. “Se deteriora el salario, el aporte, nuestra obra social”, explicó Almeida. En esa línea, enfatizó: “No solamente es un problema salarial, se afecta todo lo que supone el funcionamiento de la universidad”.

Además, destacó el impacto en las tareas académicas: “El trabajo docente implica enseñanza, investigación, extensión, producción de conocimiento, y todo eso se ve afectado porque los docentes tienen que salir a buscar otros trabajos”.

Paro Universitario: tercera jornada de medida de fuerza

Sobre la modalidad de la protesta, aclaró: “No es un paro que cada uno se queda en su casa, sino que hacemos actividades”. Y detalló: “Ayer hubo clases públicas, asambleas, conversatorios en el espacio público”.

Finalmente, adelantó la continuidad del plan de lucha: “Hay una definición de realizar una marcha federal el 12 de mayo en Buenos Aires, que también va a tener su correlato en Paraná”.