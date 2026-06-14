ARCA: cuántos dólares se pueden depositar en el banco sin alertar controles en junio de 2026

ARCA continúa aplicando los parámetros que regulan los movimientos financieros en Argentina y que determinan cuándo una operación puede realizarse sin necesidad de presentar documentación respaldatoria adicional. En junio de 2026, los depósitos en dólares mantienen límites específicos que buscan equilibrar la flexibilización impulsada por el Gobierno con las obligaciones de control establecidas por la normativa financiera vigente.

La medida forma parte de una estrategia destinada a incentivar la bancarización de los ahorros y promover el ingreso de divisas al sistema financiero formal. Durante los últimos meses, las autoridades avanzaron en una simplificación de ciertos procedimientos con el objetivo de facilitar que los ahorristas utilicen los canales bancarios sin enfrentar trabas administrativas innecesarias.

Sin embargo, aunque los controles se flexibilizaron en determinados aspectos, continúan vigentes los mecanismos de supervisión destinados a prevenir operaciones irregulares y garantizar la trazabilidad de los fondos que ingresan al sistema.

Cuál es el límite para depositar dólares sin justificar fondos

Según las disposiciones actualmente vigentes, las entidades financieras no están obligadas a solicitar comprobantes sobre el origen de los fondos cuando los depósitos en dólares no superan el equivalente a 40 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

Foto: Archivo Elonce.

Con el valor actualizado del salario mínimo, ese umbral ronda los $14.712.000, cifra que equivale aproximadamente a unos 10.000 dólares, dependiendo de la cotización vigente al momento de la operación. Por debajo de ese monto, las entidades bancarias únicamente deben identificar al titular de la cuenta y registrar la operación conforme a los procedimientos habituales.

El objetivo de esta disposición es facilitar la incorporación al sistema financiero de ahorros que permanecen fuera del circuito bancario. No obstante, cuando los depósitos exceden el límite establecido, los bancos pueden requerir documentación que permita acreditar el origen legítimo de los fondos.

Qué documentación puede solicitar el banco

En aquellos casos en los que las operaciones superan los parámetros previstos o generan alertas internas, las entidades financieras están facultadas para solicitar comprobantes que respalden la procedencia del dinero.

Entre las operaciones habitualmente aceptadas como justificativas se encuentran la compra de divisas a través del mercado oficial, transacciones realizadas mediante dólar MEP, ventas de inmuebles, vehículos, activos financieros o criptomonedas, siempre que exista documentación que permita verificar cada movimiento.

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Los especialistas recomiendan conservar toda la información vinculada a estas operaciones, ya que puede resultar necesaria ante eventuales requerimientos de las entidades financieras o de los organismos de control encargados de supervisar el cumplimiento de las normas vigentes.

Los otros límites que monitorea ARCA

Además de los depósitos en dólares, existen otros parámetros que alcanzan a transferencias, acreditaciones bancarias, plazos fijos y diversas operaciones financieras realizadas por personas físicas y jurídicas, sostuvo el organismo.

En el caso de las transferencias y acreditaciones bancarias, el umbral de control se ubica en $50.000.000 mensuales para personas físicas y en $30.000.000 para personas jurídicas. Estos montos se calculan sobre el total acumulado de movimientos registrados durante el mes calendario y no sobre una única operación aislada.

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También se encuentran bajo seguimiento las extracciones de efectivo superiores a $10.000.000 mensuales, los saldos bancarios que excedan los $50.000.000 en personas físicas y los plazos fijos mayores a $100.000.000. Las tenencias en sociedades de bolsa y determinados pagos relevantes también forman parte de los parámetros establecidos por la normativa vigente.

Qué ocurre si se superan los montos establecidos

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Superar alguno de los límites fijados no implica automáticamente una infracción ni genera sanciones de manera inmediata. Lo que sucede es que la operación puede quedar alcanzada por los mecanismos de información y monitoreo previstos para el sistema financiero.

En esos casos, las entidades tienen la facultad de solicitar documentación adicional para verificar la procedencia de los fondos y garantizar que las operaciones se ajusten a la normativa vigente en materia de transparencia financiera y prevención de actividades ilícitas.

Por este motivo, los especialistas aconsejan mantener ordenada toda la documentación relacionada con ingresos, inversiones, compraventa de bienes y movimientos patrimoniales. Contar con esos respaldos permite responder rápidamente ante cualquier requerimiento y operar con tranquilidad dentro del sistema financiero formal.