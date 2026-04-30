E.E.T Nº3 firmó convenio con Club Argentino Juniors para que estudiantes hagan prácticas en Aerofotogrametría

REDACCIÓN ELONCE
La Escuela de Educación Técnica Nº3 “Teniente Candelaria” firmó un convenio de colaboración con el Club Argentino Juniors, con el objetivo de que estudiantes puedan realizar prácticas profesionalizantes en el campo de la Aerofotogrametría.
La Escuela de Educación Técnica Nº3 “Teniente Candelaria” firmó un convenio de colaboración con el Club Argentino Juniors, con el objetivo de que estudiantes puedan realizar prácticas profesionalizantes en el campo de la Aerofotogrametría.
Oscar, el presidente del Club, expresó a Elonce que “se celebra el encuentro y esta firma de convenio, que es uno más con distintas instituciones educativas. La verdad que estamos contentos por la predisposición de esta institución para hacer el convenio con el club”.
Desde la escuela, José Machado, una de las autoridades, valoró la iniciativa y subrayó su impacto formativo: “Estamos agradecidos con el club que nos permite firmar este convenio, así los chicos pueden salir un poco al terreno y hacer las prácticas de la especialidad Aerofotogrametría, que es única en Latinoamérica”.
Asimismo, explicó la oferta educativa de la institución: “La escuela cuenta con tres especialidades: Técnico en Informática, Técnico Aeronáutico —de donde salen muchos pilotos de la Fuerza Aérea y suboficiales— y la parte de Aerofotogrametría, que trabaja haciendo estudios sobre la imagen”.
Por su parte, Carlos Lubo, jefe del área de Aerofotogrametría, detalló el trabajo que llevarán adelante los estudiantes: “Hoy por hoy nos convoca el club Argentino Junior para realizar un trabajo que ellos necesitan, que es un vuelo con dron, un vuelo fotogramétrico que los chicos van a realizar, supervisado por los profes”. El proceso incluye distintas etapas técnicas: “Cuenta con las capturas de esas imágenes, el procesamiento y después el trabajo final, que sería un ortomosaico, modelo digital de elevación y una carta imagen”.
Los alumnos también destacaron el valor de la experiencia: “Ese trabajo nos sirve a nosotros porque es una experiencia laboral, y al club le sirve por la información que le vamos a brindar”. En términos concretos, explicaron que “la actividad que estamos haciendo ahora principalmente es para poder delimitar terrenos o delimitar curvas de nivel”.
Desde el equipo docente se subrayó el potencial profesional de la especialidad: “Son realmente técnicos capacitados para ser auxiliares, topógrafos, cartógrafos, con una salida laboral amplia, más allá de poder seguir carreras como Agrimensura o Criminalística”.
En tanto, desde el club valoraron el aporte técnico que recibirán: “Esto es una bendición también para la institución, para saber la superficie y los terrenos que cuenta… para nosotros es muy importante”.
El convenio se enmarca en el crecimiento sostenido del Club Argentino Juniors, tanto en infraestructura como en su vínculo con la comunidad. “El club no para de crecer en términos de infraestructura, pero también en sociedad”, se remarcó.
Finalmente, se destacó el carácter virtuoso del acuerdo: permitirá a los estudiantes “desarrollarse con lo que están estudiando y también dar una mano, un respaldo informativo en cuanto a infraestructura” a una de las entidades deportivas de la ciudad.