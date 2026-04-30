Robaron canillas en una plaza recientemente inaugurada en Paraná

La Plaza Borges ubicada en calles Pronunciamiento y San Martín de la ciudad de Paraná, fue víctima de un hecho de vandalismo: malvivientes se robaron canillas de los bebederos del espacio público recientemente inaugurado.

El hecho se habría producido durante la madrugada, cuando personas desconocidas sustrajeron dos canillas instaladas en el lugar. La situación fue advertida por trabajadores y vecinos en las primeras horas del día.

Azucena, encargada de tareas de mantenimiento en la plaza, relató a Elonce que “nos encontramos con que se llevaron las dos canillas. Debe haber sido durante la noche o madrugada, porque no hay policías en ese horario”.

El daño afecta el normal funcionamiento del espacio, ya que las canillas forman parte de la infraestructura básica del lugar, utilizado diariamente por vecinos.

Reclamo por mayor cuidado y seguridad

Ante lo sucedido, se reiteró el pedido a la comunidad para preservar los espacios públicos y pidió en caso de observar algún intento de vandalismo. “Que llame enseguida a la policía, porque tenemos que cuidar nuestro espacio verde”.

Además, destacó el valor del lugar para los vecinos: “Es un lugar hermoso para disfrutar; y ahora en pleno otoño, que da todo el solcito”.

Si bien la plaza cuenta con cámaras de seguridad, señaló que muchas veces los hechos no son denunciados: “Contamos con las cámaras, pero la gente tal vez ve y no dice nada”.

Azucena, encargada de la limpieza de la plaza

Según se indicó, las autoridades ya estarían al tanto del hecho y se aguardaba la reposición de los elementos sustraídos en las próximas horas, especialmente ante la proximidad de un fin de semana largo. Elonce.com