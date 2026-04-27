La gente disfruta de la Plaza Borges: "Vienen muchas personas y les enseñamos a cuidarla"

REDACCIÓN ELONCE
La Plaza Borges, recientemente inaugurada, empieza a mostrar su dinámica cotidiana. Entre vecinos que pasean, adultos mayores que caminan y jóvenes que estudian al aire libre, el espacio se consolida como un punto de encuentro barrial. La palabra de quien se encarga de su limpieza.
La Plaza Borges, recientemente inaugurada, empieza a mostrar su dinámica cotidiana. Entre vecinos que pasean, adultos mayores que caminan y jóvenes que estudian al aire libre, el espacio se consolida como un punto de encuentro barrial. En ese contexto, el trabajo de mantenimiento y el compromiso comunitario aparecen como claves para sostener su buen estado.
Azucena Cuadra, encargada de la plaza en el turno mañana, dialogó con Elonce y expresó: “vengo acá de 9 a 14. Miro si las bolsas de basura están llenas, las saco, las pongo y después pasan los chicos de la unidad, que las llevan junto a los papeles. También riego las plantas y cuido los juegos”.
“Se convive con la gente, que es muy amable en mi horario. Viene mucha gente de la tercera edad a caminar, hacen deporte los centros de salud Belgrano y tempranito vinieron los chicos del barrio, que son vecinos”, relató.
La trabajadora también se refirió a la seguridad del lugar, tras algunos antecedentes de vandalismo: “Por el momento todo bien, porque se está controlando. Hay cámaras de seguridad en la esquina. Le enseñamos también a la gente a que cuiden, más por los chicos. Yo les digo que hay que cuidar la plaza. Viene mucha gente de tarde, pero siempre está limpita”.
En ese sentido, destacó el compromiso compartido entre trabajadores y vecinos: “Se les enseña a los chicos, a los dueños de animales también para que junten los desechos. Por el momento está todo bien”.
El impacto positivo también se percibe entre quienes viven en la zona. Una vecina se acercó para compartir su mirada: “He notado mucho el cambio, hay mucha más gente alrededor. La plaza está muy buena, la verdad que estaba muy abandonado esto y poner una plaza fue una idea genial para todos los chicos de la zona. Ojalá la cuiden”.
La escena se completa con la presencia de jóvenes que eligen el espacio para estudiar y compartir. “Estamos haciendo trabajo para Educación Física. Está muy linda bien”, comentó Zaira, una de las estudiantes, quien junto a sus compañeros explicó que decidieron acercarse “para conocer y para pasar el rato al aire libre”.
Así, la Plaza Borges comienza a consolidarse no solo como un espacio verde recuperado, sino también como un ámbito de convivencia, cuidado y apropiación comunitaria, donde el compromiso cotidiano resulta fundamental para sostener su crecimiento. Elonce.com