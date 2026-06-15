Adolescente sufrió fracturas tras chocar con una camioneta conducida por una mujer alcoholizada

Un adolescente de 15 años sufrió lesiones graves tras protagonizar un accidente de tránsito con una camioneta conducida por una mujer que dio positivo en el control de alcoholemia. El siniestro ocurrió durante la madrugada de este lunes en la intersección de las calles 25 de Mayo y Rivadavia, de la ciudad de Villaguay.

Según se informó, alrededor de la 1.40 colisionaron una motocicleta Appia de 110 centímetros cúbicos, guiada por el menor, y una camioneta Fiat Strada conducida por una mujer de 27 años.

Como consecuencia del fuerte impacto, el adolescente resultó lesionado y fue trasladado al Hospital Santa Rosa por la propia conductora de la camioneta, quien además resguardó el motovehículo tras el siniestro.

Lesiones graves y alcoholemia positiva

Una vez en el centro asistencial, los médicos constataron que el joven presentaba fracturas de tibia y peroné, lesiones consideradas de carácter grave.

Tras tomar conocimiento del hecho, intervino la Fiscalía de turno, que dispuso la actuación de personal de la División Policía Científica para realizar las pericias correspondientes en el lugar del accidente y sobre ambos vehículos involucrados.

Asimismo, los efectivos practicaron el test de alcoholemia a la conductora de la camioneta, cuyo resultado fue positivo, registrando 0,88 gramos de alcohol por litro de sangre.