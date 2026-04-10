Vandalizaron los bancos de la Plaza Borges a menos de 24 horas de su inauguración

Un episodio de vandalismo, en la recientemente inaugurada Plaza Borges de Paraná, generó indignación luego de que, a menos de 24 horas de su inauguración, se registraran daños en los bancos del nuevo espacio público ubicado en la intersección de calles Pronunciamiento y San Martín.

La plaza había sido inaugurada el jueves por la tarde en la ciudad de Paraná, en una jornada abierta a la comunidad que incluyó propuestas culturales, intervenciones artísticas, plantación de árboles y espectáculos musicales. El acto contó con la presencia de autoridades municipales y una importante participación vecinal.

Durante la actividad, la intendenta Rosario Romero destacó el espíritu del espacio. “La vamos a habitar entre todos con movimiento, ejercicios, lectura, ajedrez. Hay un sector para leer, con poltronas para sentarse y tomar sol, sobre todo en el invierno”, expresó en diálogo con Elonce.

Un espacio pensado para la comunidad

La jornada inaugural también incluyó la presencia de niños de jardines de infantes que, junto a sus docentes y familias, disfrutaron del lugar durante la mañana. Por la tarde, el festival cultural marcó la apertura formal del espacio con distintas actividades recreativas.

Sin embargo, la situación cambió drásticamente al día siguiente. Este viernes, los bancos de la plaza aparecieron vandalizados con pintadas, según pudo constatar Elonce, lo que generó malestar entre vecinos y autoridades.

Las imágenes de los daños comenzaron a circular rápidamente y pusieron en debate la necesidad de fortalecer el compromiso ciudadano con el cuidado de los espacios públicos recientemente recuperados o inaugurados.

Pedido de conciencia y cuidado

Frente a lo ocurrido, vecinos de la zona expresaron su preocupación y llamaron a la reflexión colectiva. “Sería importante a esta altura recordar y aprovechar para reflexionar con la gente respecto de lo que tiene que ver con el cuidado de los espacios públicos”, manifestaron.

En ese sentido, insistieron en la necesidad de generar conciencia social: “Llamamos a la sociedad a que cuide los espacios públicos”, señalaron, al tiempo que lamentaron que un lugar recientemente inaugurado haya sufrido daños en tan poco tiempo.

Durante la inauguración, varios vecinos ya habían manifestado su expectativa de que el espacio fuera preservado. Una mujer que visitó la plaza para caminar y tomar mates había destacado: “Es hermosa la plaza y la obra está linda para los chicos. Ojalá la gente la cuide, hay que crear conciencia para cuidarla entre todos”.