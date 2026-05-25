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Un ladrón fue atrapado por vecinos en Barrio Belgrano

Un ladrón fue perseguido y retenido por vecinos de Barrio Belgrano tras ingresar a robar en un taller mecánico y otros domicilios de Paraná.

25 de Mayo de 2026
La zona donde ocurrió el robo.
La zona donde ocurrió el robo. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

Un ladrón fue perseguido y retenido por vecinos de Barrio Belgrano tras ingresar a robar en un taller mecánico y otros domicilios de Paraná.

Un ladrón fue atrapado por vecinos de Barrio Belgrano en Paraná luego de una persecución ocurrida este lunes, tras una serie de robos denunciados en la zona. El hombre, mayor de edad, quedó detenido y fue trasladado a la Alcaidía de Tribunales.

 

La jefa de la Comisaría Sexta de Paraná, Daiana Albarrasín, informó a Elonce que el sospechoso ingresó a robar en un taller mecánico y también en otros domicilios del barrio, situación que fue advertida por vecinos de la zona.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

De acuerdo a lo relatado por la funcionaria policial, alrededor de 20 personas iniciaron una persecución luego de detectar los movimientos del sospechoso en inmediaciones de avenida Pronunciamiento.

 

Lo retuvieron hasta la llegada de la Policía

 

Los vecinos lograron alcanzar y retener al hombre hasta la llegada del personal policial. Posteriormente, se realizó un llamado al 911 y efectivos intervinieron para concretar la detención y trasladarlo hacia dependencias judiciales.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Según indicaron fuentes policiales, el detenido cuenta con antecedentes delictivos y ya había cumplido condenas previas en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná. Además, señalaron que en otras oportunidades había permanecido bajo prisión domiciliaria.

Temas:

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