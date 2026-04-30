Recuperaron algunas herramientas robadas en taller mecánico y detuvieron a dos hombres

La recuperación de herramientas robadas en taller mecánico se concretó este jueves en Paraná, luego de un procedimiento policial que permitió además la detención de dos hombres vinculados al hecho ocurrido días atrás.

El robo había sido denunciado el fin de semana en un local ubicado en calle Coronel Díaz, entre Sara de Eccleston y Provincias Unidas, donde delincuentes sustrajeron elementos valuados en cerca de 3 millones de pesos.

El propietario del taller, Marcelo Sommer, había relatado a Elonce el impacto que le generó el episodio al encontrarse con el lugar desordenado y con faltantes clave para su actividad. “Fue un momento muy difícil. Encontrar el lugar de trabajo revuelto y notar la falta de herramientas genera una sensación de impotencia muy grande”, expresó.

“Más allá del valor, se trata de herramientas esenciales para trabajar. Es un golpe muy duro para quien depende de esto todos los días”, había agregado el damnificado, al describir las consecuencias del robo para su actividad cotidiana.

Procedimiento y detenciones

El operativo policial se desarrolló en inmediaciones de calles Provincias Unidas y Rubén Ghiggi, donde los efectivos observaron a dos hombres que trasladaban un bolso de gran tamaño junto a un cargador de batería. La actitud de los sospechosos llamó la atención de los uniformados, quienes se acercaron para identificarlos.

Al advertir la presencia policial, los sujetos descartaron los elementos e intentaron huir del lugar, pero fueron demorados a pocos metros tras una breve persecución. Los efectivos procedieron entonces a revisar el contenido del bolso.

En su interior hallaron diversas herramientas de mano, cajas de llaves tubo y un cargador de batería, elementos que coincidían con los denunciados como sustraídos del taller mecánico.

Reconocimiento y medidas judiciales

Posteriormente, el propietario del local reconoció los objetos recuperados como propios, confirmando que se trataba de parte de los elementos robados durante el fin de semana. Este reconocimiento resultó clave para avanzar en la causa.

La fiscalía de turno fue notificada de lo ocurrido y dispuso el secuestro formal de las herramientas, así como la detención de los dos hombres implicados. Ambos fueron trasladados a la Alcaidía de Tribunales, donde quedaron a disposición de la Justicia.

El procedimiento permitió recuperar parte de los elementos sustraídos y avanzar en el esclarecimiento del hecho, mientras continúan las actuaciones para determinar si existen más involucrados. Elonce.