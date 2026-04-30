 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Economía

Las ventas de autos 0km cayeron un 10% interanual en abril

Con 41.898 patentamientos acumulados, el mes perfila una caída cercana al 10% frente a abril de 2025, cuando se habían registrado unas 53.000 unidades.

30 de Abril de 2026
El mercado automotor argentino vuelve a mostrar señales de debilidad. Luego de un leve repunte en marzo, abril se encamina a cerrar nuevamente con números negativos en los patentamientos de 0km, en un contexto donde la demanda sigue sin consolidarse.

 

Hasta el momento, se registran 41.898 unidades, aunque aún resta contabilizar la última jornada del mes. Aun así, la comparación interanual ya anticipa un retroceso: en abril de 2025 se habían patentado alrededor de 53.000 vehículos, lo que proyecta una caída cercana —o incluso superior— al 10%.

En este escenario, Volkswagen se mantiene al frente del ranking anual con 27.355 unidades, seguida de cerca por Toyota con 25.633 y Fiat con 23.410, en una disputa cada vez más pareja por el liderazgo del mercado.

 

 

El top 10 de marcas que lo completan:

 

Ford: 17.935

Chevrolet: 15.987

Peugeot: 14.926

Renault: 14.837

Citroën: 7.387

Mercedes-Benz: 6.268

Jeep: 5.149

 

Más atrás aparecen marcas como Nissan, BYD y BAIC, que buscan ganar terreno en un mercado cada vez más competitivo.

La evolución de los próximos meses será clave para determinar si el sector logra revertir esta nueva caída o si se consolida un escenario de mayor retracción.

Temas:

autos Okm 0km Autos abril
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Teclas de acceso