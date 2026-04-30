Las ventas de autos 0km cayeron un 10% interanual en abril

Con 41.898 patentamientos acumulados, el mes perfila una caída cercana al 10% frente a abril de 2025, cuando se habían registrado unas 53.000 unidades.
El mercado automotor argentino vuelve a mostrar señales de debilidad. Luego de un leve repunte en marzo, abril se encamina a cerrar nuevamente con números negativos en los patentamientos de 0km, en un contexto donde la demanda sigue sin consolidarse.
Hasta el momento, se registran 41.898 unidades, aunque aún resta contabilizar la última jornada del mes. Aun así, la comparación interanual ya anticipa un retroceso: en abril de 2025 se habían patentado alrededor de 53.000 vehículos, lo que proyecta una caída cercana —o incluso superior— al 10%.
En este escenario, Volkswagen se mantiene al frente del ranking anual con 27.355 unidades, seguida de cerca por Toyota con 25.633 y Fiat con 23.410, en una disputa cada vez más pareja por el liderazgo del mercado.
El top 10 de marcas que lo completan:
Ford: 17.935
Chevrolet: 15.987
Peugeot: 14.926
Renault: 14.837
Citroën: 7.387
Mercedes-Benz: 6.268
Jeep: 5.149
Más atrás aparecen marcas como Nissan, BYD y BAIC, que buscan ganar terreno en un mercado cada vez más competitivo.
La evolución de los próximos meses será clave para determinar si el sector logra revertir esta nueva caída o si se consolida un escenario de mayor retracción.