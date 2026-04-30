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Puente Victoria-Rosario: advierten por trabajos y piden circular con precaución

Vialidad Nacional informó tareas de mantenimiento en distintos tramos de la Ruta 174 con reducción de carril y paso alternado. Recomiendan prever demoras.

30 de Abril de 2026
Trabajo puente Victoria-Rosario.
Trabajo puente Victoria-Rosario.

Vialidad Nacional informó tareas de mantenimiento en distintos tramos de la Ruta 174 con reducción de carril y paso alternado. Recomiendan prever demoras.

Vialidad Nacional advirtió a los conductores que transitan por el puente Victoria-Rosario sobre la presencia de trabajos de mantenimiento en distintos sectores de la Ruta Nacional 174, lo que genera restricciones en la circulación.

 

Las tareas se desarrollan a lo largo de varios kilómetros del corredor vial que conecta Entre Ríos con Santa Fe, por lo que se recomienda extremar las precauciones al circular por el puente Victoria-Rosario.

 

Según se informó, los trabajos están a cargo de la concesionaria Alto Delta S.A. e incluyen intervenciones sobre calzada y estructuras.

 

 

Sectores con intervención

 

Entre las tareas previstas en el puente Victoria-Rosario se encuentran el recambio de luminarias entre los kilómetros 1 y 2, con reducción de carril.

 

También se realizan trabajos de bacheo en el kilómetro 6 y fresado en el kilómetro 10, ambos con paso alternado.

 

Además, se ejecutan tareas de sellado de fisuras en el kilómetro 20 y reparaciones en juntas de puentes a la altura del kilómetro 37, lo que implica nuevas restricciones en la circulación.

 

 

 

Recomendaciones a los conductores

 

Desde Vialidad Nacional solicitaron a quienes transiten por el puente Victoria-Rosario reducir la velocidad en las zonas intervenidas y respetar la señalización.

 

Asimismo, indicaron que es fundamental seguir las indicaciones del personal que trabaja en el lugar para evitar incidentes.

 

En paralelo, se desarrollan tareas de mantenimiento general, como corte de pasto en toda la traza, aunque estas no afectan la circulación.

 

 

Posibles demoras

 

Debido a la presencia de maquinaria y a las restricciones de carril, las autoridades recomendaron prever tiempos adicionales de viaje al circular por el puente Victoria-Rosario.

 

De esta manera, se busca garantizar la seguridad vial durante la ejecución de las obras, que forman parte del plan de mantenimiento del corredor que une ambas provincias.

Temas:

Puente Victoria-Rosario ruta nacional 174
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