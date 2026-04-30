Piden circular con precaución por la autovía 12 ante camiones detenidos en la banquina

Gran presencia de camiones en la banquina de la autovía 12

Bomberos Voluntarios de Ceibas alertaron sobre la presencia de camiones detenidos sobre la banquina en la Autovía 12, en Entre Ríos, y solicitaron a los conductores circular con precaución por el sector.

El aviso corresponde al tramo comprendido entre los kilómetros 118 y 114, en el sentido de circulación hacia Buenos Aires. Según indicaron, los vehículos de gran porte permanecían a la espera para ingresar al Puerto Guazú.

Recomendación a conductores

Desde el cuartel señalaron que la acumulación de camiones podría generar complicaciones en la circulación, especialmente por la reducción de la visibilidad y posibles maniobras de ingreso o egreso a la calzada.

En ese sentido, pidieron a quienes transiten por la zona que reduzcan la velocidad, mantengan distancia de seguridad y extremen las medidas de precaución para evitar incidentes.

La situación se registra en un corredor vial de alto tránsito, utilizado tanto por vehículos particulares como por transporte de carga. La presencia de camiones detenidos en la banquina obliga a reforzar la atención en la conducción.