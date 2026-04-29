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Economía

Kilómetros de camiones en la autopista Rosario-Santa Fe por la cosecha récord

Por la cosecha récord, los camiones congestionan las rutas del cordón industrial del Gran Rosario. Desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial piden circular con precaución.

29 de Abril de 2026
Kilómetros de camiones en el Gran Rosario
Kilómetros de camiones en el Gran Rosario

Por la cosecha récord, los camiones congestionan las rutas del cordón industrial del Gran Rosario. Desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial piden circular con precaución.

Ante el inminente aluvión de camiones en los puertos del Gran Rosario y el sur de la provincia de Santa Fe por la cosecha, el secretario general del Sindicato de Camioneros a nivel provincial, Sergio Aladio, advirtió este miércoles que el volumen de tránsito superará ampliamente las estimaciones iniciales.

 

En el marco de una cosecha que se anticipa histórica, el dirigente señaló que la región experimenta un ingreso masivo que obliga a coordinar operativos especiales para evitar el colapso de las rutas y garantizar el abastecimiento de otros sectores productivos.

 

La recolección de los cultivos avanza a paso firme y ya se duplicó el ingreso de cargas de soja hacia el cordón industrial. Si bien las primeras cifras hablaban de unas 6 mil unidades diarias, la realidad marca un escenario mucho más complejo para la traza vial. El referente gremial precisó la magnitud del fenómeno que afectará a las localidades portuarias durante esta temporada alta de exportación agrícola.

 

“Nosotros tenemos cálculos que entre todos los ingresos de los puertos hay días que van a llegar a los 14 mil camiones que van a estar ingresando por día, contando los puertos del sur de la provincia de Rosario”, aseguró Aladio, dejando en claro que los números que maneja el sector son contundentes y representan más del doble de lo estimado inicialmente.

Operativos conjuntos para agilizar el tránsito

La principal preocupación radica en la coexistencia de los vehículos cerealeros con aquellos que transportan otras mercancías esenciales. Aladio remarcó que los camiones no desaparecen una vez que descargan, sino que vuelven a salir a las rutas, a lo que se suma el intenso movimiento de los rodados que no están vinculados directamente a la agroindustria y que también necesitan transitar.

 

“Necesitamos que los camiones tanques de combustible sigan ingresando a los puertos y no queden varados en las rutas, a veces como sucede en la misma cola que los camiones cerealeros que entran más lento al sector de puertos”, explicó el secretario general sobre las complicaciones habituales que se generan en los ingresos a las distintas terminales de la zona.

Para mitigar el caos vehicular, se conformó una mesa de trabajo interinstitucional. “Estamos trabajando en conjunto con la provincia de Santa Fe. Todo eso es un trabajo que hacen en conjunto la gente de la Provincia, la Agencia de Seguridad Vial, transporte, el Sindicato de Camioneros y Fetra, un montón de entidades que lo que estamos tratando es de llevar adelante o ordenar un poco el caos que sucede en todos los años”, detalló, al tiempo que remarcó la necesidad de aguardar por la concreción de obras de infraestructura a largo plazo para que la situación cambie realmente.

 

Perspectivas de un año histórico

Lejos de ver esta saturación vial como un problema sin solución, desde la entidad sindical valoran el impacto positivo en la actividad laboral y económica de todo el corredor. “Totalmente, va a ser una cosecha récord con muchísimo movimiento”, celebró Aladio ante la consulta periodística.

 

Finalmente, al ser consultado sobre las posibles tareas de dragado y cómo eso impactaría en la logística terrestre, el secretario general concluyó con entusiasmo: “Para nosotros sería muchísimo trabajo, vamos a duplicar la cantidad de camiones”. (Rosario 3)

Temas:

Camiones Cosecha Gran Rosario
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