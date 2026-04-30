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Estafa en Concordia: una familia perdió casi $2 millones y advierte por la modalidad

El hecho ocurrió en un emprendimiento gastronómico sobre la Ruta 14. La maniobra incluyó llamados, comprobantes falsos y suplantación de identidad bancaria. Buscan alertar a la comunidad.

30 de Abril de 2026
Imagen ilustrativa.
Imagen ilustrativa.

El hecho ocurrió en un emprendimiento gastronómico sobre la Ruta 14. La maniobra incluyó llamados, comprobantes falsos y suplantación de identidad bancaria. Buscan alertar a la comunidad.

Una familia de Concordia denunció haber sido víctima de una estafa que derivó en la pérdida de casi dos millones de pesos, tras una maniobra que combinó llamados telefónicos, comprobantes falsos y suplantación de identidad bancaria.

 

El hecho ocurrió en un emprendimiento gastronómico ubicado en la zona de Estancia Grande, sobre la Ruta Nacional 14, al sur de la ciudad. Según publicó el medio Diario Río Uruguay, todo se inició a partir de un pedido telefónico que derivó en la operatoria fraudulenta.

 

En ese contexto, una integrante de la familia relató que decidieron difundir lo sucedido para alertar a otras personas. “La idea es que estén atentos y que esto no siga pasando”, expresó.

 

 

Cómo fue la maniobra

 

De acuerdo al testimonio brindado a Diario Río Uruguay, la estafa comenzó con un llamado en el que solicitaron un pedido para varias personas. “Nos llamaron preguntando si podían hacer un encargo grande y luego lo concretaron por 188 mil pesos”, explicó.

 

Sin embargo, la situación cambió cuando recibieron un comprobante con un monto mayor. “Habían transferido 1.880.000 pesos, con un cero de más”, indicó.

 

A partir de allí, los supuestos clientes comenzaron a presionar para que devolvieran el dinero. “El hombre llamó desesperado diciendo que se había equivocado y que ya había hecho la denuncia”, relató.

 

La situación se intensificó cuando intervino una persona que se presentó como representante bancaria. “Nos llamó una supuesta ejecutiva del banco y ahí nos jugaron con la psicológica”, sostuvo.

 

 

Pérdida económica y denuncia

 

La maniobra de estafa derivó en el vaciamiento de las cuentas de la familia. “Nos sacaron la plata que teníamos para pagar servicios, fueron alrededor de 1.700.000 pesos”, afirmó.

 

Tras lo ocurrido, realizaron las denuncias correspondientes ante la entidad bancaria y plataformas digitales. Según indicaron, lograron recuperar una parte del dinero. “Nos devolvieron 280 mil pesos, pero falta lo demás”, señaló.

 

La causa fue puesta en conocimiento de la Policía y continúan las gestiones para intentar rastrear los fondos sustraídos.

 

 

Recomendaciones para evitar casos

 

A partir de la experiencia, la familia compartió advertencias para evitar este tipo de estafa. Entre ellas, remarcaron que las entidades bancarias no solicitan datos ni operaciones por teléfono o mensajería.

 

También aconsejaron no actuar con apuro. “Hasta que la plata no esté acreditada en la cuenta, no hay que devolver nada”, explicaron.

 

Finalmente, insistieron en la importancia de visibilizar estos casos para prevenir nuevas víctimas y promover la denuncia ante situaciones similares.

Temas:

estafa Concordia Comercio familia
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