Estafas con viaje turístico: no habrá arreglo económico porque la acusada “no tiene plata”

En julio del año pasado, salió a la luz una estafa con un viaje turístico a Mendoza que tuvo como damnificados a unas 50 personas, oriundas de Paraná y Diamante. La denuncia por el fraude recayó sobre Carina Spahn, de Colonia Ensayo, conocida en la zona por realizar excursiones a distintos puntos del país.

A nueve meses del hecho, solo una persona logró recuperar parcialmente el dinero entregado, mientras el resto continúa reclamando.

Este miércoles, Silvia Liliana Rihl, una de las damnificadas, declaró en la Fiscalía de Diamante y brindó a Elonce algunos detalles.

“Hoy a las 9 fui citada en la Fiscalía de la ciudad de Diamante, donde me tomaron declaración”, relató y explicó que durante su exposición entregó pruebas del vínculo con la organizadora: “Le presenté el grupo de WhatsApp que había sido creado por Carina Spahn el 8 de julio del 2025, donde nos pasó el itinerario del viaje, el costo de alquiler de trajes de nieve y algunas recomendaciones”.

Carina Spahn

Detalles de la investigación y situación judicial

Rihl indicó que, tras responder preguntas sobre el acuerdo y la forma de contacto, fue informada sobre el estado de la causa. “La fiscal me dice que no va a haber un arreglo económico, que la señora (Spahn) no tiene más plata y que va a ser juzgada por un juez”, expresó.

En ese sentido, agregó que la eventual sentencia que dictaminaría la justicia “no va a ser efectiva en una cárcel, que seguramente accederá a una probation, porque no tiene antecedentes penales”.

También precisó el alcance de la causa: “La fiscal me comenta que ellos recibieron alrededor de 10 denuncias en la ciudad de Diamante, más otras 40 en la ciudad de Paraná. Sería una suma de 50 denuncias y que la señora no está preparada económicamente para hacer la devolución del dinero”.

"Devolveme mi plata"

La damnificada sostuvo que el principal reclamo es la restitución del dinero abonado. “Yo sigo esperando a que la fiscalía me llame para una conciliación. Es lo que yo espero. Una conciliación”, reafirmó.

Además, apuntó directamente contra la acusada: “Devolveme mi plata, si te la gastaste, lo siento. Salí a trabajar como hago yo todos los días, a romperte el lomo, pero devolveme mi plata”.

En la misma línea, insistió: “Así como esta señora vino todos los meses a retirar el dinero a mi casa, que salga a trabajar día y noche para devolvernos la plata, porque es nuestra”.

Finalmente, advirtió que la resolución judicial podría conocerse en el corto plazo: “Supuestamente en un mes saldría la sentencia, que lamentablemente no es lo que nosotros esperábamos”. Elonce.com