A nueve meses de la estafa con viajes turísticos, damnificados siguen sin recuperar el dinero

La estafa por un viaje turístico a Mendoza que nunca se concretó mantiene a más de 45 damnificados sin respuestas, a nueve meses del hecho ocurrido en julio de 2025. Solo una persona logró recuperar parcialmente el dinero entregado, mientras el resto continúa esperando; se recordará que, según pudo confirmar Elonce, una de las víctimas recibió un pago parcial, pero la mayoría aún no tuvo novedades sobre la devolución del dinero.

El viaje que nunca ocurrió

Humberto Cuevas, uno de los damnificados, relató a Elonce que el día previsto para la salida permanecieron durante horas al costado de la ruta aguardando el transporte. “Desde las 15 hasta las 19 estuvimos esperando; llamábamos y no contestaba. El hotel tampoco tenía ninguna reserva”, explicó.

El hombre indicó que la organizadora, identificada como Carina Spahn, alegó haber sufrido un problema de salud, aunque luego se comprobó que no había contratado los servicios.

Denuncias y falta de respuestas

Cuevas señaló que junto a su esposa había abonado 730 mil pesos por el viaje. Inicialmente, decidieron esperar una devolución voluntaria, pero finalmente radicaron la denuncia penal en el mes de octubre. “Al menos que me devuelva el dinero, aunque sea sin intereses”, expresó.

Se recordará que, en septiembre, la fiscal Sofía Patat, de la Unidad Fiscal Especializada de Paraná, confirmó a Elonce que la causa se encuentra en etapa de conciliación y que el perjuicio económico total ronda los 20 millones de pesos. De igual manera, el reintegro depende de la acusada, quien argumenta no contar con los fondos.

Reclamos de los damnificados

En el grupo de afectados habría más de 50 personas, de las cuales solo un pequeño número habría recibido algún pago parcial.

Silvia Rilh, otra de las víctimas, expresó su malestar: “Se cumplen nueve meses desde que quedamos al costado de la ruta esperando un micro que nunca llegó. Les robó la ilusión a mis hijos”.

Por su parte, Mirta Rilh también manifestó su indignación: “Fue mucho esfuerzo para que nos arrebaten las vacaciones. Nueve meses después seguimos sin respuestas”.

Carina Spahn, acusada por estafas con viajes turísticos

La investigación se encuentra en manos de la Justicia, pero los damnificados cuestionan la demora en el proceso. “No hay plazos claros ni certezas sobre cuándo podremos recuperar el dinero”, indicó Cuevas.

Mientras tanto, las víctimas continúan reclamando una solución y piden que la causa avance para lograr una reparación.