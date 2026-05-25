Joven que sobrevivió a trágico incendio en Villaguay evoluciona y participó de una misa

Nicolás Conci, el joven que sufrió graves heridas tras el incendio ocurrido en el mes de marzo en un bar de Villaguay, y que se cobró la vida de dos personas, sigue evolucionando favorablemente dentro de su delicado cuadro de salud. Permanece internado en el Hospital Italiano de Buenos Aires.

La familia de Nico dio a conocer que, durante la mañana del domingo, presentó vómitos debido a la suspensión del medicamento Reliveran, aunque la situación pudo ser controlada rápidamente por el equipo médico.

Posteriormente, el joven que se desempeñaba como trabajador del bar incendiado, volvió a ser sentado en su silla de ruedas y logró ser trasladado hasta la capilla del hospital para participar de la misa de Pentecostés, “algo que deseaba especialmente vivir en esta fecha religiosa”, expresó Soledad Conci.

La familia destacó el esfuerzo, la fe de Nico y el acompañamiento del personal de salud, quienes adaptaron la silla a sus necesidades y cuidados para hacer posible el traslado.

Además, continúan pidiendo cadenas de oración por la pronta recuperación de Nicolás y por el eterno descanso de Lucía y Martín, que fallecieron luego de varias semanas de estar internados productos de las graves quemaduras que sufrieron en el siniestro.