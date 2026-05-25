Efemérides: Qué pasó el 25 de Mayo de 1810

Este lunes 25 de mayo de 2026 es feriado nacional inamovible en la República Argentina. La fecha conmemora la Revolución de Mayo de 1810, el hito que marcó la formación del primer gobierno patrio y el inicio del proceso de emancipación del Virreinato del Río de la Plata respecto del dominio español.

El 25 de mayo integra el grupo de feriados inamovibles del calendario oficial argentino, lo que significa que se celebra siempre en esa fecha, independientemente del día de la semana en que caiga.

La efeméride recuerda la jornada del 25 de mayo de 1810, cuando se disolvió la junta provisional encabezada por el exvirrey Baltasar Hidalgo de Cisneros y se constituyó formalmente la Primera Junta de Gobierno del Virreinato del Río de la Plata.

Ese cuerpo colegiado, presidido por Cornelio Saavedra y con Mariano Moreno y Juan José Paso como secretarios, asumió la soberanía local ante el vacío de poder generado por la invasión napoleónica a la península ibérica y la captura del rey Fernando VII.

Qué pasó el 25 de Mayo de 1810

Los hechos del 25 de mayo fueron el desenlace de una semana de intensa presión política y militar que comenzó el viernes 18 de mayo, cuando el virrey Cisneros emitió una proclama solicitando fidelidad al monarca cautivo. Ese mismo día, los sectores criollos iniciaron reuniones secretas en la jabonería de Vieytes y en la casa de Rodríguez Peña para exigir un gobierno propio.

El martes 22 se celebró el Cabildo Abierto, con la asistencia de 251 vecinos de los 450 convocados. Durante 15 horas de debate, los participantes discutieron la legitimidad del mando virreinal y concluyeron que la autoridad de Cisneros había caducado.

El jueves 24, el Cabildo conformó una junta provisional presidida por el propio exvirrey, maniobra que las milicias y el pueblo rechazaron de plano. Esa noche, Juan José Castelli y Saavedra exigieron y obtuvieron la renuncia de Cisneros.

Al día siguiente, el 25, columnas de milicianos y vecinos se concentraron frente al Cabildo bajo un clima lluvioso para exigir la anulación de esa junta. El resultado fue la disolución del cuerpo anterior y la constitución formal de la Primera Junta de Gobierno, integrada por nueve miembros que representaban las distintas facciones del frente revolucionario criollo: el ala moderada encabezada por Saavedra y el sector ilustrado radical liderado por Moreno y Castelli.

El proceso no fue instantáneo ni homogéneo. La Primera Junta juró gobernar provisionalmente a nombre de Fernando VII —la denominada “máscara de Fernando VII”—, una maniobra diplomática que buscaba evitar ser declarada rebelde ante las potencias europeas y mantener el comercio con Gran Bretaña, aliada de España en la guerra contra Napoleón.

La independencia formal llegaría recién el 9 de julio de 1816, cuando el Congreso de Tucumán proclamó la soberanía de las Provincias Unidas en Sudamérica, empujado por el retorno absolutista de Fernando VII al trono y la inminencia de una expedición militar de reconquista.

La historiografía contemporánea también rescata la participación de las mujeres en la gesta. Mariquita Sánchez de Thompson y otras figuras de la elite porteña cedieron sus salones para las reuniones conspirativas. Juana Azurduy lideró ejércitos de milicias en el Alto Perú, mientras que María Remedios del Valle, mujer afrodescendiente designada por el general Manuel Belgrano como “Madre de la Patria”, combatió en el frente del Ejército del Norte.