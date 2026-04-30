Sistema Nacional de Sangre: cambios en donación, controles y trazabilidad en todo el país

El Gobierno nacional actualizó las normas que regulan el Sistema Nacional de Sangre, con el objetivo de modernizar el proceso de donación y transfusión en todo el país y reforzar la seguridad para pacientes y donantes.

La medida, impulsada por el Ministerio de Salud, introduce cambios en el funcionamiento de los servicios de hemoterapia, inmunohematología y terapia celular, y reemplaza regulaciones vigentes desde hace más de una década.

Según se informó, uno de los ejes principales de la actualización del Sistema Nacional de Sangre es el impulso a un modelo basado en la donación voluntaria, habitual y no condicionada.

Fin de la donación por reposición

Entre las modificaciones centrales, la normativa elimina el modelo de donación por reposición, que vinculaba la entrega de sangre a un paciente específico, según informó la Agencia NA.

A partir de ahora, se prohíbe condicionar la atención médica o la realización de cirugías a la presentación de donantes por parte de familiares o allegados.

Desde el Ministerio de Salud señalaron que esta medida busca garantizar mayor seguridad transfusional, ya que los donantes voluntarios presentan menor prevalencia de infecciones transmisibles.

Nuevos criterios para donantes

La actualización del Sistema Nacional de Sangre también incorpora cambios en los criterios de selección de donantes.

Se eliminaron restricciones consideradas obsoletas y se estableció que la evaluación se base en conductas específicas y evidencia científica, en lugar de excluir grupos poblacionales completos.

Además, se modificaron algunas recomendaciones previas, como la eliminación del ayuno obligatorio antes de donar y la sugerencia de hidratarse antes de la extracción.

También se ajustaron los plazos de espera para donar en función de determinados factores de riesgo, en línea con los avances en los métodos de detección.

Un sistema integrado y con mayor control

Otro de los puntos destacados es la consolidación de un modelo de red integrada dentro del Sistema Nacional de Sangre, que busca mejorar la coordinación entre los distintos centros del país.

En ese marco, se fortalecerán los Centros Regionales de Hemoterapia y se avanzará en la desactivación progresiva de bancos de sangre intrahospitalarios, con el objetivo de mejorar la eficiencia y la seguridad.

La normativa también establece la obligatoriedad de informatizar los registros y garantizar la trazabilidad de todo el proceso, desde la donación hasta la transfusión.

Implementación y nuevos alcances

La actualización incorpora, además, lineamientos para el uso de terapias celulares y componentes especiales, como el plasma rico en plaquetas y el suero autólogo oftalmológico.

Según se indicó, estas prácticas deberán realizarse exclusivamente en establecimientos habilitados, bajo control estatal.