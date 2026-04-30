Trabajadores del hospital San Martín protestan en Paraná para exigir un aumento salarial del 30%

REDACCIÓN ELONCE
Trabajadores del hospital San Martín de Paraná realizaron una protesta con cortes de calles y presentaron un petitorio con reclamos salariales y laborales, supo Elonce.
Trabajadores del Hospital San Martín protestan y exigen aumento salarial del 30% en una jornada de reclamo que incluyó cortes de calles en los alrededores del nosocomio.
Entre los principales pedidos a las autoridades provinciales, solicitaron una recomposición salarial del 30% sobre el sueldo básico para todos los escalafones.
También reclamaron la actualización del denominado Código 201, correspondiente a la actividad crítica, con el objetivo de que se ajuste de manera proporcional al salario básico.
Además, exigieron el blanqueo de todos los incrementos salariales, rechazando pagos no remunerativos o en cuotas.
Los trabajadores pidieron el cese de la obligatoriedad de realizar 20 guardias mensuales y que se respete el límite de 160 horas de trabajo.
En el mismo documento, reclamaron el reconocimiento de feriados nacionales y provinciales como días de descanso o su pago al 100%, conforme a la normativa vigente.
Otro de los puntos planteados fue el pago inmediato de horas adeudadas por prolongación de jornada.
Asimismo, solicitaron el nombramiento de nuevo personal para cubrir vacantes estructurales, con el fin de evitar sobrecarga laboral en los equipos actuales.
Los manifestantes también pidieron la modificación de la ley de enfermería vigente.
Advirtieron que, en caso de no obtener respuestas favorables, avanzarán con medidas de acción directa y posibles reclamos judiciales.
La protesta generó interrupciones en el tránsito en la zona del hospital, en el marco de un conflicto que continúa en desarrollo.
En ampliación.-