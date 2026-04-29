Frigerio habilitó la carnicería de ovinos del Servicio Penitenciario de Gualeguaychú

El gobernador Rogelio Frigerio participó este miércoles de la inauguración de una carnicería de ovinos y la refacción de la panadería en la ciudad de Gualeguaychú, correspondiente a la Granja Penal Colonia El Potrero. Además, recorrió los talleres de la unidad.

En la oportunidad, el mandatario resaltó el trabajo que se realiza en el lugar: "Tienen panadería, una planta de faenamiento, producen un montón de cosas hechas por los internos", sostuvo, y remarcó que "es muy importante que se siga replicando en nuestra provincia, como lo venimos haciendo".

Además, valoró el aporte económico de las actividades realizadas por los internos, ya que "el producto de este trabajo se vende a los vecinos de Gualeguaychú. También ayuda al mantenimiento del lugar, que es algo muy importante para los contribuyentes, saber que en las penitenciarías de nuestra provincia se trabaja y se generan recursos económicos", indicó.

Cabe resaltar que las obras de refacción en los locales de venta fueron realizadas con fondos propios del Servicio Penitenciario, a través del trabajo conjunto entre el personal penitenciario y los internos.

Traslado de vehículos

Además, en la oportunidad, las autoridades firmaron un comodato para el traslado de vehículos que se encuentran en la ruta 14 y otras zonas, para ser llevados a un predio de la Unidad Penal N°9.

En ese sentido, el ministro Roncaglia, precisó que "el predio de la unidad tiene 52 hectáreas y el Servicio Penitenciario cedió tres para poder trasladar todos los vehículos que se observan en las rutas, producto del trabajo de la Policía". "Cada vehículo es un delito que fue intervenido por las fuerzas de seguridad", aseguró.

En ese marco, señaló además que, si bien esos autos son resultado del trabajo policial, "contaminan visual y ambientalmente", por lo que serán trasladados a un lugar seguro dentro del predio de la Granja El Potrero. Asimismo, puso en valor el trabajo conjunto entre el municipio y la provincia.

Acompañaron durante la recorrida el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello; el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia; el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González; el director general del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, Aníbal Miotti; y el intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico.

Obras de refacción

En el sector de la carnicería se refaccionaron el cielorraso y la instalación eléctrica; se reacondicionaron paredes y pisos, y se renovó el ingreso con puertas de aluminio y rejas, entre otras mejoras. En la panadería, en tanto, se intervino el acceso, se pintaron las paredes y se colocó una rampa para personas con discapacidad.