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Política Tras solicitud del abogado

Casación anuló el procesamiento de Alberto Fernández en la causa Seguros

El ex mandatario estaba procesado por “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”. Fue luego que la defensa de Fernández y la fiscalía solicitaran revocar el procesamiento y dictar la falta de mérito.

29 de Abril de 2026
El expresidente Alberto Fernández.
El expresidente Alberto Fernández. Foto: (NA).

El ex mandatario estaba procesado por “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”. Fue luego que la defensa de Fernández y la fiscalía solicitaran revocar el procesamiento y dictar la falta de mérito.

La Cámara Federal de Casación anuló por mayoría la resolución de que había confirmado el procesamiento del ex presidente Alberto Fernández en la causa Seguros.

El tribunal ordenó dictar una nueva decisión en la causa penal en la que Fernández estaba con procesamiento confirmado por supuestas “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”, confirmó la Agencia Noticias Argentinas.

 

La determinación fue tomada por la Sala IV del tribunal, con los votos de los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo. En tanto, el camarista Gustavo Hornos votó en disidencia y pidió dejar firme el procesamiento.

 

Los magistrados que votaron a favor de anular el procesamiento estuvo en línea con la postura del fiscal ante la Cámara Federal, José Agüero Iturbe, quien sostuvo que no había elementos para procesar al expresidente.

“No hay juez sin acusador”, expresaron los magistrados, que remarcaron que tanto la defensa de Fernández como la fiscalía solicitaron revocar el procesamiento y dictar la falta de mérito.

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Alberto Fernández Seguros
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