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River oficializó la lista de convocados para enfrentar a RB Bragantino por la Sudamericana

River Plate oficializó sus convocados de River para enfrentar a RB Bragantino por la Copa Sudamericana, con bajas sensibles y algunas sorpresas.

29 de Abril de 2026
El club oficializó la lista.
El club oficializó la lista.

REDACCIÓN ELONCE

River Plate oficializó sus convocados de River para enfrentar a RB Bragantino por la Copa Sudamericana, con bajas sensibles y algunas sorpresas.

En la previa del viaje a San Pablo para enfrentar a RB Bragantino por la Copa Sudamericana, River Plate confirmó sus convocados de River, una lista que mantiene la base del último triunfo ante Aldosivi pero con ausencias que siguen generando interrogantes.

Entre los nombres que no figuran aparecen Franco Armani y Maximiliano Meza, quienes, pese a las especulaciones, no viajarán aunque podrían reaparecer el fin de semana ante Atlético Tucumán. En tanto, Juan Fernando Quintero también está cerca de volver y podría ser considerado en los próximos compromisos.

 

Ausencias que se sostienen

 

Vuelve a llamar la atención la ausencia de Kevin Castaño, quien no es tenido en cuenta desde que fue relegado por Eduardo Coudet. A esta lista se suman Juan Carlos Portillo, Fausto Vera y Sebastián Driussi, todos fuera por cuestiones físicas.

En el arco, el titular volverá a ser Santiago Beltrán, acompañado por Ezequiel Centurión y la novedad de Franco Jaroszewicz, joven de 19 años que recibe su primera convocatoria tras destacarse en Reserva.

Base defensiva y apuestas juveniles

 

La defensa no presenta grandes cambios, con nombres como Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña y Paulo Díaz. También integran la nómina Germán Pezzella, Fabricio Bustos y Matías Viña.

En el mediocampo, el entrenador apuesta por Aníbal Moreno, Tomás Galván y Giuliano Galoppo, sumando alternativas juveniles como Juan Cruz Meza, Lucas Gabriel Silva y Lautaro Pereyra. Además, reaparece Santiago Lencina.

 

Dudas en ataque

En ofensiva, presentan algunas incógnitas. Facundo Colidio se perfila como titular, mientras que su acompañante saldrá entre Maximiliano Salas y Joaquín Freitas.

Otra de las dudas pasa por el acompañante creativo: Ian Subiabre o Kendry Páez, quien viene de un buen rendimiento ante Aldosivi. Además, Agustín Ruberto aparece como alternativa desde el banco.

Temas:

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