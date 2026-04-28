Nicolás González se lesionó y enciende alarmas en la Selección

El delantero argentino Nicolás González sufrió una lesión muscular que encendió las alarmas tanto en la Selección Argentina como en el Atlético de Madrid. El atacante estará entre tres y cuatro semanas fuera de las canchas, en un momento clave de la temporada.

La dolencia se produjo durante un entrenamiento previo al duelo frente al Arsenal por la UEFA Champions League. Aunque no se precisó la zona afectada, el parte médico confirma que no podrá disputar la semifinal ni varios compromisos de LaLiga.

En ese contexto, el futbolista se perderá encuentros importantes ante Valencia CF, Celta de Vigo, CA Osasuna y Girona FC. Su posible regreso recién se daría frente a Villarreal CF o en una eventual final europea.

Impacto en la Selección y preocupación de Scaloni

La lesión también genera inquietud en el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, teniendo en cuenta la cercanía del Mundial 2026 y la necesidad de contar con variantes ofensivas en óptimas condiciones.

González, habitual convocado, venía sumando minutos importantes y su ausencia podría alterar la planificación de cara a los próximos compromisos

internacionales. Su evolución física será clave en los próximos meses.

Un cierre de temporada con incertidumbre

El panorama del atacante no solo presenta dudas en lo deportivo, sino también en lo contractual. Actualmente cedido desde Juventus, su continuidad dependerá en parte de su recuperación y rendimiento en el tramo final de la temporada.

Así, el futuro de Nicolás González queda sujeto a su evolución física en las próximas semanas, en un escenario que mantiene en vilo tanto a su club como a la Selección Argentina.