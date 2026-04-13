Se confirmó la lesión del “Cuti” Romero y estiman que llegará al Mundial

El estado físico de Cristian "Cuti" Romero generó preocupación en las últimas horas tras confirmarse el tipo de lesión que sufrió en Inglaterra. El defensor del Tottenham encendió las alarmas tanto en su club como en la Selección argentina, en un momento cercano al Mundial.

Según el parte médico que será oficializado en las próximas horas, el jugador presenta una lesión en el ligamento lateral de su pierna derecha. La situación obligará a un período de recuperación que podría extenderse entre cinco y ocho semanas.

A pesar del impacto inicial, el panorama comenzó a mostrar señales más alentadoras con el paso de los días, lo que abre la posibilidad de que el defensor pueda estar disponible para la próxima Copa del Mundo.

Tiempos de recuperación y escenario deportivo

El plazo estimado de recuperación dejará a "Cuti" Romero fuera de algunos compromisos en la Premier League, en un tramo importante de la temporada para el Tottenham.

Sin embargo, si cumple con los tiempos previstos y no surgen complicaciones, el defensor podría volver a tener rodaje antes del cierre del calendario europeo, según informaron desde ESPN.

ASÍ FUE EL MOMENTO DE LA LESIÓN DEL CUTI: el argentino chocó con su compañero Antonin Kinsky quien, a diferencia del capitán de los Spurs, pudo continuar en cancha ante Sunderland. 📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/bpmnlW91e8 — SportsCenter (@SC_ESPN) April 12, 2026

En ese contexto, se considera probable que llegue en condiciones al Mundial, siempre y cuando la evolución física sea la esperada durante las próximas semanas.

Otros casos que siguen de cerca en la Selección

La situación del defensor se suma a la de otros jugadores que también presentan molestias físicas. Entre ellos aparece Emiliano Martínez, quien no pudo jugar en el último compromiso de Aston Villa por una sobrecarga muscular.

En el ataque, Lautaro Martínez también atraviesa un proceso de recuperación tras una serie de problemas musculares que le impidieron tener continuidad en el Inter.

Mientras tanto, el cuerpo técnico de la Selección argentina sigue de cerca la evolución de todos los futbolistas, con la expectativa de contar con el plantel completo de cara a la competencia.