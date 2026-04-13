La Selección Argentina Sub 17 jugará las semis del Sudamericano y aseguró su lugar en el mundial

La Selección Argentina Sub 17 consiguió este domingo un doble objetivo en el Sudamericano que se disputa en Paraguay: se clasificó a las semifinales y aseguró su lugar en el Mundial de Qatar. El equipo dirigido por Diego Placente empató 1 a 1 frente a Bolivia en un encuentro marcado por las condiciones climáticas.

El partido se jugó bajo una intensa lluvia que afectó el estado del campo y condicionó el desarrollo. En ese contexto, el conjunto argentino logró ponerse en ventaja en el inicio del segundo tiempo y luego debió sostener el resultado en un trámite complicado.

El empate, sumado al triunfo de Brasil frente a Venezuela, permitió que la Selección Argentina Sub 17 terminara en la segunda posición del Grupo B y lograra la clasificación a la siguiente fase y a la Copa del Mundo de la categoría.

Un partido condicionado por el clima

Durante el primer tiempo, el juego fue parejo y con pocas situaciones claras. Las imprecisiones y las infracciones se hicieron frecuentes, en gran parte por el mal estado del campo, que se encontraba afectado por la lluvia.

En el complemento, Argentina encontró el gol rápidamente. Tras una recuperación en campo rival, llegó el remate que derivó en el tanto de Facundo Salinas, quien aprovechó un rebote para abrir el marcador.

Selección Argentina Sub 17.

A partir de allí, el equipo de Placente intentó controlar el partido, aunque las condiciones del terreno y el empuje del rival generaron un cierre incierto.

Clasificación y lo que viene

Sobre el final, Bolivia logró el empate, lo que obligó a mirar el resultado del otro partido del grupo. Con la victoria de Brasil, Argentina mantuvo su posición en la tabla y logró avanzar.

El resultado le permitió a la Selección Argentina Sub 17 cumplir con el objetivo principal del torneo, ya que el certamen otorga cupos para el Mundial y los mejores ubicados acceden directamente a la competencia.

Con la clasificación asegurada, el equipo ahora se prepara para disputar las semifinales del Sudamericano, con la expectativa de seguir avanzando en el torneo y consolidar su rendimiento en la recta final.