Preocupación en la Selección Argentina: se lesionaron el "Dibu" Martínez y el "Cuti" Romero

La Selección Argentina atraviesa horas de atención tras las lesiones que sufrieron Emiliano Martínez y Cristian Romero durante este domingo en el marco de una nueva fecha de la Premier League de Inglaterra.

La situación se da en un momento sensible del calendario, a poco más de dos meses del inicio del Mundial 2026, y obliga al cuerpo técnico a seguir de cerca la evolución de dos nombres fundamentales.

La lesión del “Dibu”

El primer episodio se registró en Inglaterra, donde el arquero del Aston Villa no pudo formar parte del partido ante Nottingham Forest. Durante la entrada en calor, el futbolista evidenció molestias al patear la pelota y, tras dialogar con el cuerpo técnico, tomó la decisión de no continuar.

¡ALARMA SCALONI! 🇦🇷🏥 El DIBU MARTÍNEZ salió LESIONADO en la entrada en calor del Aston Villa. pic.twitter.com/AiYJqugJVn — Info Argentino (@GonzaLog84251) April 12, 2026

Según se observó en la transmisión oficial, el guardameta realizó gestos de dolor antes de retirarse del campo de juego, lo que encendió una señal de alerta inmediata.

Finalmente, no solo quedó fuera del encuentro, sino que tampoco ocupó un lugar en el banco de suplentes, a la espera de estudios que determinen el alcance de la lesión.

El “Cuti” se retiró lesionado y encendió alarmas

El segundo foco de preocupación se trasladó al partido del Tottenham, donde Cristian Romero debió abandonar el campo a los 64 minutos tras un choque accidental con su propio arquero. La acción se produjo cuando intentaba cubrir la pelota y recibió un impacto en la zona cercana a la rodilla.

El defensor intentó seguir en el juego, pero rápidamente quedó en evidencia que no estaba en condiciones. Caminó con dificultad, probó continuar, aunque su cuerpo no respondió. Minutos después, se retiró visiblemente afectado, con gestos de dolor y lágrimas que reflejaron la magnitud del momento.

Acá esta el momento de la lesión del Cuti Romero. pic.twitter.com/jNEkBJw713 — Info Argentino (@GonzaLog84251) April 12, 2026

Las imágenes mostraron al futbolista tomándose el rostro mientras dejaba el campo, en una escena que generó preocupación tanto en su club como en el entorno del seleccionado. La confirmación médica será clave para determinar los tiempos de recuperación.

Un escenario que obliga a seguir de cerca cada caso

El contexto se vuelve más complejo si se suma la situación de Lautaro Martínez, quien sufrió una recaída muscular en el Inter de Milán. El delantero, que había regresado recientemente tras un desgarro, volvió a resentirse y tendría un plazo estimado de recuperación de al menos 15 días.

En este escenario, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni mantiene la atención puesta en la evolución de cada futbolista. La cercanía del Mundial 2026 obliga a evaluar con cautela cada lesión, en un momento en el que la prioridad pasa por preservar a los jugadores clave.