Amenaza de ataque a escuela de Paraná: “Era un lenguaje muy similar a los videojuegos de guerra”

La amenaza de ataque a la Escuela de Educación Técnica Nº 1 "General Francisco Ramírez" de Paraná activó el jueves un inédito operativo conjunto entre organismos internacionales, fuerzas de seguridad y autoridades educativas. La investigación comenzó luego de que una alerta generada por sistemas de monitoreo vinculados al FBI llegara al Ministerio de Seguridad y Justicia y la Policía de Entre Ríos, lo que derivó en un allanamiento y el secuestro de dispositivos electrónicos en la vivienda de un adolescente.

El director de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos, Horacio Blazón, explicó a Elonce que la información fue recibida a través del agregado del FBI en la Embajada de Estados Unidos, luego de que organismos especializados detectaran publicaciones en redes sociales relacionadas con un posible atentado contra el establecimiento educativo de la capital provincial.

A partir de esa notificación, el jefe de Policía, Claudio González, convocó una mesa interagencial integrada por el Ministerio Público Fiscal, áreas investigativas y operativas de la fuerza, el Consejo General de Educación y otras dependencias estatales para analizar la situación y definir medidas preventivas. De hecho, las autoridades educativas dispusieron la suspensión preventiva de las clases en la EET Nº1 durante la jornada del viernes 29 de mayo.

Blazón especificó que la alerta provino desde Discord, una red social que comunica el FBI. “El FBI a través de su agregado en nuestro país comunica y da toda esta información, que no era una información tampoco muy clara, porque son usuarios de redes sociales”.

Escuela de Educación Técnica Nº 1 "General Francisco Ramírez" de Paraná (foto Elonce)

“El comité se reunió en las oficinas de cibercrimen y desde ahí comenzó un despliegue enorme de muchas actividades, como intervenir líneas telefónicas, intervenir otras redes sociales, para poder individualizar a usuario que había realizado estos comentarios”, aclaró.

Allanamiento y secuestro de dispositivos

Durante la madrugada se realizaron tareas de vigilancia sobre el domicilio del sospechoso y sobre el establecimiento educativo mencionado en los mensajes. Paralelamente, se llevaron adelante medidas de investigación digital que permitieron identificar al usuario involucrado.

Posteriormente, el viernes, se concretó un allanamiento en la vivienda del adolescente, donde fueron secuestrados teléfonos celulares, tablets y otros elementos informáticos para su análisis. Según indicó Blazón, "no se encontraron armas ni elementos que permitieran inferir una amenaza concreta o inminente contra la institución educativa".

Amenaza de ataque a escuela de Paraná: “Era un lenguaje muy similar a los videojuegos de guerra”

El funcionario explicó a Elonce que los investigadores observaron que "gran parte del lenguaje utilizado en los mensajes guardaba similitud con expresiones habituales en videojuegos de guerra y entornos virtuales frecuentados por adolescentes". "No era muy explícito lo que él explicaba que iba a hacer y entendimos que tenía mucho que ver con esto, con cosas que no se consiguen acá en Argentina", apuntó Blazón.

“Era un mensaje de un atentado a una escuela con un montón de cosas más que están siendo sometidas a un análisis y, de este análisis, se desprende que era un lenguaje muy similar a estos juegos de guerra”, explicó el comisario.

No obstante, remarcó que las fuerzas de seguridad tienen la obligación de intervenir ante cualquier publicación que haga referencia a ataques o hechos violentos.

La investigación continúa

Las autoridades evitaron identificar públicamente tanto al adolescente con el objetivo de resguardar derechos y garantizar la continuidad de las actividades escolares. "Entendemos que es una persona vulnerable, no es ni un niño ni un adulto, debe carecer de ciertos conocimientos intelectuales para llevar adelante una situación que le está pasando, y debe continuar asistiendo a clases”, mencionó el comisario al bregar por “transmitir tranquilidad a docentes y padres”.

La causa quedó en manos de la Justicia de Menores.

Escuela de Educación Técnica Nº 1 "General Francisco Ramírez" de Paraná (foto Elonce)

Blazón destacó además la rapidez con la que actuaron los distintos organismos involucrados y señaló que el agregado del FBI felicitó a las autoridades entrerrianas por la celeridad en la respuesta. También remarcó la importancia de concientizar a las familias sobre el uso de redes sociales y dispositivos tecnológicos por parte de niños y adolescentes.

"Todo lo que tiene que ver con comentarios sobre armas, atentados o amenazas puede ser detectado por organismos especializados y derivar en investigaciones concretas", sostuvo el jefe policial, quien insistió en la necesidad de supervisar y acompañar a los jóvenes en el uso de las plataformas digitales.