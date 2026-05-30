Rescataron a una mujer en Paraná cuando era llevada por la fuerza a Cerrito

La víctima relató que intentó persuadir al hombre con el que había pasado la noche en Paraná para que modifique el recorrido, pero éste reaccionó con violencia y la amenazó. Hubo otros procedimientos policiales vinculados a amenazas, violencia de género, daños y presuntos hechos delictivos.
Cuatro personas fueron detenidas en distintos procedimientos realizados por la Policía de Entre Ríos en Paraná, en el marco de operativos de prevención y seguridad desarrollados durante las últimas horas. Las intervenciones se concretaron tras denuncias al sistema de emergencias 911 y derivaron en actuaciones judiciales por diferentes delitos.
Uno de los hechos más graves ocurrió luego de que una mujer denunciara que estaba siendo trasladada contra su voluntad por su pareja.
Según informó la Policía, ambos habían pasado la noche en un domicilio de calle Del Barco Centenera y habían acordado que el hombre la trasladaría a una consulta médica. Sin embargo, cuando la mujer le solicitó dirigirse al centro asistencial, el sujeto se negó y comenzó a conducir hacia la ciudad de Cerrito, donde reside.
La víctima relató que intentó persuadirlo para modificar el recorrido, pero el hombre reaccionó con violencia y la amenazó.
Tras recibir el llamado de auxilio, efectivos policiales desplegaron un operativo que permitió interceptar el vehículo en la intersección de Provincias Unidas y Zanni.
La mujer fue puesta a resguardo y, por disposición del fiscal de turno, el conductor fue detenido y trasladado a la Alcaidía de Tribunales.
Otros detenidos en Paraná
En otro procedimiento, personal policial acudió a una vivienda ubicada sobre calle Rosario del Tala luego de una denuncia realizada por una mujer. La damnificada informó que su expareja se había presentado en estado de ebriedad y mantenía una actitud agresiva.
De acuerdo con el reporte, el hombre golpeaba puertas y ventanas de la vivienda exigiendo hablar con ella, pese a que la mujer le pidió reiteradamente que se retirara.
Los efectivos lograron demorarlo y, tras comunicar la situación a la Fiscalía interviniente, se dispuso su detención y alojamiento en la Alcaidía de Tribunales.
Otro de los procedimientos tuvo lugar en una obra en construcción ubicada sobre calle Torrealday. La intervención se produjo luego de un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de una persona desconocida dentro del predio.
Al arribar al lugar, los uniformados localizaron a un hombre en el interior de la propiedad y procedieron a su identificación y demora.
Posteriormente, la Fiscalía de turno ordenó su detención y traslado a la dependencia judicial correspondiente.
Finalmente, durante una recorrida preventiva por calle El Paracao, efectivos policiales observaron a un hombre manipulando un cable perteneciente al sistema de alumbrado público.
Según se indicó, el individuo tironeaba un cable que se encontraba cortado en uno de sus extremos. Ante la sospecha de una maniobra ilícita, los agentes lo demoraron en el lugar y dieron intervención a la Fiscalía.
El representante del Ministerio Público Fiscal dispuso la detención del sospechoso y su alojamiento en la Alcaidía de Tribunales, donde quedó a disposición de la Justicia.