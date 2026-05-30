Continúan los rastrillajes a una semana de la desaparición de Agostina: lo que reconoció Barrelier, el único detenido

La investigación por la desaparición de Agostina Vega sumó en las últimas horas nuevos elementos luego de que Claudio Barrelier, el único detenido en la causa, modificara parte de su declaración y admitiera datos que hasta ahora había negado ante la Justicia.

La adolescente de 14 años permanece desaparecida desde el sábado pasado en la ciudad de Córdoba y las autoridades mantienen un amplio operativo de búsqueda en distintos sectores de la capital provincial, especialmente en la zona de Ampliación Ferreyra.

El fiscal Raúl Garzón confirmó que Barrelier introdujo cambios relevantes en su versión de los hechos durante una nueva indagatoria realizada el viernes por la noche.

Cambios en la declaración del detenido

Según explicó el fiscal, el acusado reconoció que la adolescente que aparece en las imágenes de las cámaras de seguridad es efectivamente Agostina Vega y admitió que ingresó a su vivienda, algo que había negado en declaraciones anteriores.

Además, descartó la existencia del supuesto automóvil rojo que inicialmente afirmó haber visto la noche de la desaparición.

Caso Agostina: van tras las pistas de un Ford Ka negro y buscan rastros de la adolescente (foto La Voz)

“El detenido cambió la versión y ahora dice que la nena entró en la casa y que estuvo en el descampado”, señaló Garzón en declaraciones televisivas.

El funcionario judicial agregó que Barrelier también reconoció haber estado en la zona de Ampliación Ferreyra, donde actualmente se desarrollan intensos rastrillajes.

“No hay ninguna duda de que entró a la casa por el reconocimiento de sus padres. Ya fue admitido por el propio imputado”, afirmó el fiscal.

Un Ford Ka negro, pieza clave

Con la hipótesis del automóvil rojo descartada, la investigación comenzó a centrarse en un Ford Ka negro que, según la Fiscalía, podría tener un papel determinante en el caso.

De acuerdo con los investigadores, registros captados por cámaras de seguridad habrían detectado movimientos vinculados a ese vehículo en sectores de interés para la causa.

Garzón sostuvo además que las pruebas reunidas hasta el momento no coinciden plenamente con el relato aportado por el acusado.

Por su parte, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, cuestionó duramente las declaraciones de Barrelier. “Mintió cuando dijo que Agostina había llegado y se había ido en otro vehículo, cuando quedó demostrado que había ingresado a la casa”, afirmó el funcionario.

Operativos en un predio de 240 hectáreas

Mientras tanto, más de 300 efectivos participan de los rastrillajes que se desarrollan en un amplio descampado de aproximadamente 240 hectáreas en la zona sur de Córdoba.

Los operativos incluyen la intervención de personal policial, caballería, drones, perros especializados en rastreo, efectivos del DUAR y buzos que inspeccionan lagunas y espejos de agua existentes en el sector.

El abogado de la familia de Agostina, Carlos Nayi, sostuvo que el principal objetivo continúa siendo localizar a la adolescente. “Viva o muerta encontrarla es la prioridad”, manifestó el letrado. "Barrelier, aprovechando la relación con la madre, la engañó. Es alguien que mintió una y otra vez. Él salió en un auto negro al predio donde hoy se realiza el operativo”, agregó.

La desaparición de Agostina

La adolescente está desaparecida desde el sábado a las 22.30 cuando tomó un remis frente a la casa de su familia en barrio General Mosconi e hizo unas 50 cuadras hasta barrio Cofico, donde vive Barrelier, quien fue pareja durante tres años de su madre y con quien había estado ese mismo día horas antes.

La madre de la adolescente se mensajeó alrededor de la 1 del domingo con Barrelier. “¿Qué te pidió la Agos hoy? Que me pidió tu numero”, escribió Melisa Heredia según una captura de pantalla de su WhatsApp. “Si la podía llevar a la casa de un amigo. Y le dije que no tenía movilidad”, fue la respuesta del acusado.

Madre de Agostina Vega / El intercambio de mensajes entre Melisa Heredia y el detenido

“¿Qué amigo? ¿De dónde?”, insistió Heredia. “No me dijo”, contestó el hombre y la mamá de Agostina añadió: “Hace como tres horas que se fue y no aparece. No sé qué hacer, si llamar a la Policía. Ya les pregunté a las amigas y no está con ellas. La llamo y tiene el cel apagado”.

La causa permanece bajo secreto de sumario mientras continúan las tareas investigativas para determinar qué ocurrió con la adolescente y si hubo otras personas involucradas en el hecho.