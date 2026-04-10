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Argentina perdió 3-0 el clásico ante Brasil en el Sudamericano Sub 17

Argentina perdió 3-0 el clásico ante Brasil en el Sudamericano Sub 17 y deberá esperar para sellar su clasificación a la Fase Final.

10 de Abril de 2026
Argentina perdió con Brasil.
Argentina perdió con Brasil. Foto: Argentina.

Argentina perdió 3-0 el clásico ante Brasil en el Sudamericano Sub 17 y deberá esperar para sellar su clasificación a la Fase Final.

Argentina perdió 3-0 el clásico ante Brasil en el Sudamericano Sub 17 y postergó su clasificación a la Fase Final, en un partido donde nunca logró hacer pie frente a la contundencia del conjunto brasileño. El equipo dirigido por Diego Placente sufrió una dura derrota en territorio paraguayo, en un duelo clave para sus aspiraciones.

 

Con DOS GOLES de #RIQUELME, #BRASIL VENCIÓ a #ARGENTINA | Argentina 0-3 Brasil | Resumen

 

El conjunto albiceleste se vio superado desde el inicio por un rival que mostró eficacia en los momentos decisivos. Brasil golpeó rápido y construyó su triunfo en el primer tiempo gracias a la figura de Riquelme Henrique, quien anotó un doblete que condicionó el desarrollo del encuentro.

 

El tercer gol, ya en el complemento, terminó de sentenciar la historia a favor del Scratch, que aprovechó los espacios y la desorganización defensiva argentina para cerrar una victoria contundente.

 

Brasil fue superior y aseguró su clasificación

 

El equipo brasileño no solo se quedó con el clásico, sino que además aseguró su lugar en la próxima ronda del torneo y su clasificación al Mundial de la categoría. Con una actuación sólida, dominó gran parte del encuentro y capitalizó cada oportunidad generada, señaló Infobae.

 

Foto: Argentina.
Foto: Argentina.

 

Riquelme Henrique, delantero del Atlético Mineiro, fue la gran figura del partido, marcando dos goles en la primera mitad que encaminaron el triunfo. Su rendimiento fue determinante en un duelo que tuvo a Brasil como claro protagonista desde el arranque.

 

Por su parte, Argentina no logró sostener el nivel que había mostrado en partidos anteriores y dejó escapar la oportunidad de asegurar anticipadamente su clasificación a la siguiente fase del certamen.

 

Cómo queda el panorama para Argentina

 

Pese a la derrota, el equipo de Placente se mantiene en zona de clasificación dentro del Grupo B, ubicándose en el segundo puesto con seis unidades, por delante de selecciones como Venezuela y Bolivia.

 

El formato del torneo establece que los mejores equipos de cada grupo avanzarán a instancias decisivas y obtendrán su boleto al Mundial Sub 17, mientras que otros tendrán una segunda oportunidad a través de playoffs por las últimas plazas disponibles.

 

Foto: Argentina.
Foto: Argentina.

 

En ese contexto, la Albiceleste aún depende de sí misma para avanzar, pero deberá responder en la última jornada para evitar complicaciones.

 

Lo que viene: una final anticipada ante Bolivia

 

En la próxima fecha, Argentina enfrentará a Bolivia en el estadio CARFEM de Ypané, en un duelo determinante para sellar su clasificación. El encuentro se disputará el domingo desde las 17 (hora argentina).

 

Sin embargo, el cuerpo técnico no podrá contar con Tobías Goytia, quien fue expulsado tras un incidente al término del clásico ante Brasil, lo que representa una baja sensible para el equipo.

Temas:

Argentina Brasil Sudamericano Sub 17
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