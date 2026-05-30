PAMI mantiene en junio la entrega gratuita de medicamentos e insumos: cómo acceder

PAMI confirmó que durante junio continuará vigente la entrega gratuita de medicamentos e insumos médicos para jubilados y pensionados afiliados. La medida alcanza a millones de personas en todo el país y apunta a sostener la cobertura integral frente al aumento de los costos vinculados a tratamientos, movilidad y cuidados médicos.

Desde el organismo señalaron que gran parte de los trámites puede realizarse de manera digital mediante la plataforma oficial “Mi PAMI”, aunque también se mantienen las gestiones presenciales en agencias habilitadas para quienes necesiten asistencia o no puedan completar el procedimiento online.

El esquema incluye distintos programas de cobertura que abarcan medicamentos gratuitos, pañales descartables, colchones antiescaras, trapecios para cama, inodoros portátiles y anteojos recetados. En la mayoría de los casos, los beneficios requieren contar con una Orden Médica Electrónica emitida por profesionales habilitados dentro del sistema.

Qué beneficios mantiene PAMI durante junio

Entre los elementos que continuará entregando PAMI durante junio aparecen los colchones antiescaras destinados a personas con inmovilidad prolongada o riesgo de lesiones cutáneas por permanecer muchas horas acostadas. También se mantiene disponible el inodoro portátil, orientado a afiliados con dificultades motrices o enfermedades que limitan el uso habitual del baño.

Otro de los beneficios incluidos es el trapecio para cama, una estructura de apoyo que permite a los pacientes incorporarse o cambiar de posición con mayor autonomía y menor asistencia permanente.

PAMI.

En paralelo, la obra social mantiene la cobertura del 100% en anteojos recetados para afiliados que presenten la documentación correspondiente. El beneficio contempla armazón y cristales sin costo adicional y puede utilizarse una vez por año prestacional. Según informó el organismo, la cobertura incluye un par de lentes para visión cercana y otro para visión lejana, o bien lentes bifocales.

Además, continúa vigente el programa de Higiénicos Absorbentes Descartables, mediante el cual se garantiza la entrega gratuita de pañales y apósitos para adultos. En estos casos, las entregas suelen realizarse directamente en el domicilio declarado por el afiliado.

Cómo tramitar los medicamentos e insumos gratuitos

Para acceder a los beneficios de PAMI, el requisito principal suele ser contar con una Orden Médica Electrónica emitida por un médico de cabecera o especialista habilitado. Esa documentación funciona como respaldo para solicitar medicamentos, accesorios e insumos contemplados dentro de la cobertura integral.

En situaciones donde el afiliado no disponga de la orden electrónica, puede presentar otra documentación complementaria como receta manual, DNI, credencial y resumen de historia clínica, dependiendo del trámite que deba realizar.

En el caso de los medicamentos gratuitos, el sistema funciona mediante recetas electrónicas y contempla tratamientos vinculados a enfermedades crónicas y patologías complejas como diabetes, insuficiencia renal, artritis reumatoidea, VIH, hepatitis y tratamientos oncológicos.

Algunos afiliados pueden acceder a cobertura total de hasta cuatro medicamentos gratuitos, mientras que en determinados casos especiales la cantidad puede ampliarse según la evaluación médica correspondiente.