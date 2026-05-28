Jubilados y pensionados ya pueden imprimir la credencial digital de PAMI: cómo hacerlo

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados confirmó que continúa vigente el sistema digital para acceder a la credencial de PAMI, luego de discontinuar la entrega presencial de nuevas tarjetas plásticas.

La obra social mantiene habilitadas distintas alternativas para que los afiliados puedan acreditar su identidad en farmacias, clínicas y consultorios de todo el país. Entre ellas se encuentra la credencial provisoria con código QR, que puede descargarse desde internet e imprimirse en papel.

Desde PAMI aclararon además que la credencial digital posee la misma validez administrativa que la tarjeta física tradicional y puede utilizarse para realizar trámites habituales y acceder a prestaciones médicas.

Cómo descargar la credencial de PAMI

El trámite para obtener la credencial provisoria de PAMI se realiza desde la página oficial del organismo y puede completarse desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

Para descargarla, el afiliado deberá ingresar al sitio oficial y completar una serie de datos personales vinculados a la validación de identidad.

Entre los requisitos solicitados aparecen el número de afiliación, el sexo informado en el Registro Civil, el número de DNI y el número de trámite de 11 dígitos que figura en el documento nacional de identidad.

Desde el organismo explicaron que la incorporación del número de trámite busca reforzar la seguridad y proteger los datos personales y clínicos de los afiliados.

Una vez finalizado el procedimiento, la credencial puede descargarse, imprimirse y utilizarse en cualquier prestador adherido a la red de PAMI.

PAMI.

Qué credenciales siguen vigentes

La obra social recordó que actualmente continúan habilitados distintos formatos de credenciales para realizar trámites y acceder a medicamentos o consultas médicas.

Entre las modalidades vigentes se encuentran la credencial plástica tradicional, la credencial digital disponible en la aplicación Mi PAMI, la credencial provisoria con código QR y la credencial provisoria tipo ticket emitida en terminales de autogestión.

En cambio, PAMI confirmó que ya no poseen validez la credencial provisoria sin código QR y el modelo anterior de credencial.

Qué pasa si no pueden hacer el trámite online

El sistema también contempla alternativas para aquellos afiliados que no cuentan con el número de trámite del DNI o tienen dificultades para completar el procedimiento digital.

En esos casos, PAMI permite obtener una credencial provisoria tipo ticket mediante las terminales de autogestión disponibles en distintos puntos de atención.

Ese comprobante se imprime en papel térmico después de validar los datos biométricos y previsionales del titular y mantiene la misma validez para acceder a prestaciones médicas y farmacéuticas.