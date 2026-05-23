Los beneficios gratuitos que pueden recibir afiliados de PAMI durante 2026

Los afiliados de PAMI continúan accediendo durante 2026 a distintos programas de cobertura total que incluyen elementos médicos, artículos de higiene y dispositivos de asistencia para personas con movilidad reducida.

La obra social confirmó que las prestaciones continúan vigentes para jubilados y pensionados de todo el país mediante trámites digitales o presenciales en agencias oficiales.

En la mayoría de los casos, los beneficiarios deben contar con una Orden Médica Electrónica (OME) emitida por profesionales habilitados.

Qué elementos entrega gratis PAMI

Entre las prestaciones disponibles para afiliados de PAMI aparecen colchones antiescaras destinados a personas con inmovilidad prolongada.

El objetivo de estos elementos es prevenir lesiones y mejorar la comodidad de pacientes que permanecen mucho tiempo en cama.

La obra social también entrega inodoros portátiles sin cargo para personas con dificultades de movilidad, con el fin de facilitar la autonomía dentro del hogar y reducir riesgos de caídas.

Además, el listado incluye trapecios para camas, dispositivos utilizados como apoyo para movimientos y cambios de posición.

Cómo funciona el programa de anteojos

Uno de los beneficios más utilizados por afiliados de PAMI es el programa de anteojos recetados con cobertura total. La prestación incluye armazón y cristales sin costo adicional para lentes de visión cercana, lejana o bifocales.

Según informó el organismo, los afiliados pueden retirar hasta dos pares de anteojos por año en ópticas adheridas.

Para acceder al beneficio, primero deben gestionar una consulta con un oftalmólogo de PAMI y obtener la correspondiente Orden Médica Electrónica.

La receta oftalmológica tiene una vigencia de 150 días desde su emisión.

Pañales y medicamentos gratuitos

El programa Higiénicos Absorbentes Descartables de PAMI también contempla la entrega mensual de pañales gratuitos a domicilio. La cantidad varía entre 30, 60 o 90 unidades según el diagnóstico médico y el nivel de incontinencia informado en la receta electrónica.

En paralelo, la obra social mantiene un esquema de medicamentos gratuitos para jubilados y pensionados mayores de 60 años afiliados. La cobertura total incluye tratamientos para diabetes, enfermedades oncológicas, hemofilia, VIH, hepatitis, artritis reumatoidea, insuficiencia renal y otras patologías específicas.

Cómo realizar los trámites

Los afiliados de PAMI pueden iniciar las solicitudes tanto desde la plataforma digital Mi PAMI como en agencias oficiales. El sistema también permite que familiares, apoderados o médicos gestionen los trámites correspondientes.

Desde el organismo indicaron que algunas prestaciones simplificaron requisitos para agilizar la entrega de beneficios. Además, cualquier persona mayor de 18 años puede recibir los elementos solicitados en el domicilio declarado por el afiliado.