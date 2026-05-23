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Marcharon en Madrid para exigir la renuncia del presidente Pedro Sánchez

La movilización reunió a miles de manifestantes en la capital de España. Los participantes cuestionaron al gobierno socialista por presuntos casos de corrupción y reclamaron elecciones anticipadas.

23 de Mayo de 2026
Protesta contra Pedro Sánchez en Madrid
Protesta contra Pedro Sánchez en Madrid

La movilización reunió a miles de manifestantes en la capital de España. Los participantes cuestionaron al gobierno socialista por presuntos casos de corrupción y reclamaron elecciones anticipadas.

Una multitudinaria protesta se realizó este sábado en Madrid para exigir la dimisión del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y reclamar el adelantamiento de las elecciones generales.

 

La manifestación reunió a decenas de miles de personas en distintos sectores de la capital española. Según datos difundidos por la Delegación del Gobierno, participaron unas 40.000 personas, mientras que los organizadores elevaron la cifra a 80.000 asistentes.

Durante la movilización, los manifestantes expresaron críticas contra el gobierno socialista por presuntos hechos de corrupción y también se escucharon consignas vinculadas al rechazo de la inmigración ilegal. Los asistentes portaron banderas españolas y carteles con mensajes contra la gestión oficial.

 

La protesta contó con el apoyo de dirigentes del Partido Popular y de Vox, principales fuerzas opositoras al oficialismo.

Entre los presentes estuvo la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, quien sostuvo ante los medios que los ciudadanos dijeron “basta” frente a las denuncias de corrupción que involucran al Ejecutivo español.

 

También participó el líder de Vox, Santiago Abascal, quien afirmó que “España está secuestrada por una mafia corrupta” y cuestionó las políticas migratorias impulsadas por el gobierno.

 

Durante la jornada, referentes opositores aseguraron que el mandatario socialista intentará evitar una convocatoria anticipada a elecciones para sostenerse en el poder.

Abascal manifestó que Sánchez “va a hacer todo lo necesario por retrasar la convocatoria de unas elecciones” y acusó al gobierno de impulsar medidas que, según consideró, perjudican a los ciudadanos españoles.

Temas:

Pedro Sánchez protestas en Madrid España Partido Popular corrupción
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