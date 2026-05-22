Uruguay realizó la primera eutanasia legal: el caso

Uruguay concretó la primera eutanasia legal desde la entrada en vigencia de la normativa que regula el procedimiento de muerte digna. El hecho ocurrió en el Hospital Policial y tuvo como protagonista a una paciente oncológica de 69 años que atravesaba la etapa terminal de un cáncer de páncreas con metástasis pulmonar, renal y hepática.

El procedimiento se realizó luego de la reglamentación de la ley y la publicación oficial del protocolo de actuación el pasado 21 de abril. La mujer se convirtió así en la primera persona en acceder legalmente a la muerte asistida en el país sudamericano, apenas un mes después de la implementación formal del sistema.

Según trascendió, la paciente permanecía internada bajo cuidados paliativos y en los últimos meses había decidido dejar de someterse a tratamientos y estudios médicos debido al avance irreversible de la enfermedad y al deterioro progresivo de su calidad de vida.

La decisión de acceder a la eutanasia

La mujer había tomado la decisión en enero de este año y el miércoles pasado firmó el consentimiento requerido por la legislación para concretar el procedimiento en el Hospital Policial.

La ley 20.431, aprobada por el Parlamento uruguayo en octubre del año pasado, establece que quienes soliciten la eutanasia deben ser mayores de edad, estar psíquicamente aptos y atravesar una “etapa terminal de una patología incurable e irreversible” o sufrir padecimientos “insoportables” que impliquen un grave deterioro en su calidad de vida.

Además, la normativa contempla que la persona pueda arrepentirse en cualquier instancia previa a la realización del procedimiento.

Respaldo médico y protocolo oficial

Tras la reglamentación de la ley, el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) manifestó su respaldo al protocolo oficial y destacó que el proceso garantiza “condiciones seguras” tanto para los pacientes como para los profesionales de la salud.

El presidente del SMU, José Minarrieta, sostuvo que los medicamentos y las vías de administración previstas “se ajustan a estándares internacionales” y siguen criterios similares a los utilizados en otros países donde la eutanasia ya se encuentra regulada.

Asimismo, afirmó que la normativa “responde a lo que se aprobó como ley” y permite “la concreción de un derecho ciudadano dentro del sistema de salud”.

Uruguay, pionero en América Latina

La Cámara de Senadores aprobó la ley de eutanasia el 15 de octubre de 2025, con 20 votos afirmativos sobre 31 legisladores presentes, en medio de un intenso debate político y social.

Quince días después fue promulgada oficialmente y el 20 de abril de 2026 se publicó el protocolo definitivo para su aplicación en todo el sistema sanitario uruguayo.

Si bien Colombia y Ecuador ya permitían la eutanasia a partir de fallos judiciales que despenalizaron la práctica, Uruguay se convirtió en el primer país de América Latina en legalizarla mediante una ley aprobada por el Parlamento.