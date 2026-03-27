Iglesia española rechazó la eutanasia de la joven parapléjica

La Conferencia Episcopal Española (CEE) se pronunció acerca del caso de Noelia Castillo Ramos, la joven de 25 años a la que este jueves por la tarde se le aplicará la eutanasia después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) desestimara el último recurso presentado por su padre para evitarlo.

A través de la red social X, los obispos advirtieron: "Hoy en España, la muerte se presenta como solución al sufrimiento". Se trata de "una dignidad infinita abocada a la muerte por una 'sociedad del bienestar' incapaz de cuidar y de amar. Frente a ello, la esperanza que brota del encuentro con la Vida".

Por otro lado, la CEE puso el foco en la dignidad de la persona humana, que "no depende de su estado de salud, de su percepción subjetiva de la vida, ni de su grado de autonomía. Es un valor intrínseco que exige ser reconocido, protegido y promovido en toda circunstancia". Por ello, "la respuesta verdaderamente humana ante el sufrimiento no puede ser provocar la muerte, sino ofrecer cercanía, acompañamiento, cuidados adecuados y apoyo integral".

"Un médico no puede ser brazo ejecutor de una sentencia de muerte por muy legal, empoderada y compasiva que parezca", afirmó por su parte el presidente de la CEE, monseñor Luis Argüello, quien advirtió, además, sobre las consecuencias de normalizar la muerte como salida a los conflictos personales: "Si la muerte provocada es la solución a los problemas, todo está permitido", lamentó.

El arzobispo de Valladolid hizo un llamado a la oración por la joven, reconociendo que "su sufrimiento estremece, pero su verdadero alivio no es el suicidio".

Nota de la subcomisión para la Familia y Defensa de la Vida

Asimismo, la subcomisión para la Familia y Defensa de la Vida de la CEE sacó una nota en la expresan su "profundo dolor" ante "la situación de Noelia", cuya historia, según los obispos, "refleja una acumulación de sufrimientos personales y carencias institucionales que interpelan a toda la sociedad".

Ante el caso, la subcomisión subrayó que "la eutanasia y el suicidio asistido no son un acto médico, sino la ruptura deliberada del vínculo del cuidado". De esta forma, constituyen "una derrota social cuando se presentan como respuesta al sufrimiento humano".

Según los obispos, "no estamos ante una enfermedad terminal, sino ante heridas profundas que reclaman atención, tratamiento y esperanza".

Una agresión y un intento de suicidio

Noelia sufrió una agresión sexual múltiple en el centro de menores donde la destinó la Administración tras el divorcio de sus padres. Posteriormente, la joven intentó suicidarse en octubre de 2022, pero no lo consiguió. Como resultado, se quedó parapléjica.

En abril de 2024, la catalana solicitó la eutanasia a la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña (CGAC). El organismo, después de tres meses de deliberación, respondió afirmativamente en julio. No obstante, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 12 de Barcelona suspendió de forma cautelar la eutanasia poco antes de que se le aplicara, tal y como había solicitado el padre de Noelia.

La joven volvió a acudir ante la justicia en marzo, lo que desató un reguero de declaraciones y recursos. Se pronunciaron el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y, finalmente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que rechazó paralizar la eutanasia. En principio, se espera que se le aplique este jueves 26 de marzo por la tarde.