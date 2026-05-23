El fallecido en el choque de la ruta 18 era empleado municipal y declararon duelo en San Salvador

La Municipalidad de San Salvador decretó duelo en el ámbito municipal tras la muerte de Matías Ubaldo Palacio, el hombre de 33 años que falleció este sábado por la mañana en el choque frontal ocurrido sobre la Ruta Nacional 18, a la altura del kilómetro 182, en jurisdicción de Jubileo, departamento Villaguay.

Desde el municipio lamentaron “la pérdida irreparable” del trabajador municipal y expresaron sus condolencias a familiares y amigos. Palacio se desempeñaba como coordinador general del Nodo de Reciclado de San Salvador.

En el comunicado oficial, destacaron que el empleado municipal desarrollaba sus funciones “de forma comprometida y responsable”, y acompañaron a sus seres queridos “en este difícil momento que les toca atravesar”.

El accidente fatal

El siniestro vial ocurrió alrededor de las 7 de este sábado sobre la Ruta 18, cuando, por causas que se investigan, colisionaron de frente un Fiat y un Volkswagen Bora.

Como consecuencia del fuerte impacto, Matías Ubaldo Palacio, quien conducía el Fiat, falleció en el lugar. En tanto, las otras tres personas involucradas sufrieron lesiones de carácter grave y fueron trasladadas a distintos centros asistenciales.

Según pudo saber Elonce, el acompañante que viajaba en el Fiat Fire sufrió fractura de cadera y múltiples fracturas en las piernas, por lo que fue derivado a un centro médico de Concordia.

El estado de los heridos

Por otra parte, el conductor y el acompañante del Volkswagen Bora padecieron fracturas en miembros superiores, aunque se encontraban fuera de peligro.

En el lugar del hecho trabajó personal de Comisaría Jubileo, Comisaría Villa Clara, División Seguridad Vial y autoridades de la Jefatura Departamental Villaguay, junto a servicios de emergencia y personal sanitario.

Asimismo, intervino el fiscal de turno, Mauro Quirolo, quien dispuso las actuaciones y pericias correspondientes para determinar las circunstancias en las que ocurrió la tragedia vial. Elonce.com