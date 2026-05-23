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La Mutual Modelo realizó una campaña gratuita de control preventivo de lunares

En Mutual Modelo se desarrolló una campaña gratuita de control preventivo de lunares. La especialista Maricel Cabrera destacó la importancia de la detección temprana.

23 de Mayo de 2026
Control preventivo de lunares en la Mutual Modelo
Control preventivo de lunares en la Mutual Modelo

En Mutual Modelo se desarrolló una campaña gratuita de control preventivo de lunares. La especialista Maricel Cabrera destacó la importancia de la detección temprana.

En el marco del Día Mundial del Melanoma, la Mutual Modelo desarrolló una campaña gratuita de control preventivo de lunares.

 

La actividad estuvo destinada a la concientización y prevención del cáncer de piel mediante revisiones orientativas y derivaciones a especialistas en dermatología.

 

La técnica en medicina estética Maricel Cabrera explicó que la iniciativa tuvo como finalidad “concientizar sobre el melanoma, que es el cáncer de piel y que detectado a tiempo tiene resolución inmediata”.

 

En diálogo con Elonce, sostuvo que el primer paso para detectar posibles anomalías suele surgir del propio paciente. “El diagnóstico lo hace primero la persona cuando observa algo diferente en su cuerpo y empieza a preocuparse. Después interviene el dermatólogo, que es quien tiene las herramientas para hacer un diagnóstico adecuado”, expresó.

Control preventivo de lunares por el Día Mundial del Melanoma en la Mutual Modelo

Recomendaciones para detectar lunares sospechosos

Durante la jornada se realizaron controles visuales mediante dermatoscopio para identificar manchas o lunares que pudieran requerir una consulta médica especializada. Cabrera aclaró que no se efectuaron diagnósticos definitivos, sino recomendaciones preventivas.

 

“Si observamos algún lunar sospechoso, automáticamente sugerimos realizar la consulta dermatológica, que es lo más importante”, indicó.

 

La especialista remarcó además la necesidad de incorporar los controles dermatológicos dentro de la rutina médica habitual. “La piel es el órgano más extenso y complejo del cuerpo después del cerebro. Nacimos con una sola piel y debemos cuidarla”, afirmó.

 

En ese sentido, explicó cuáles son las señales de alerta que pueden advertirse en los lunares. Mencionó la conocida regla “ABCD”, utilizada para detectar posibles irregularidades: asimetría, bordes irregulares, cambios de color y crecimiento repentino de la lesión.

 

La importancia del protector solar

Otro de los aspectos destacados durante la campaña fue la utilización diaria de protector solar, incluso fuera de la temporada de verano.

 

“El protector solar es el único que previene el cáncer de piel”, enfatizó Cabrera, al tiempo que señaló que su uso “debe formar parte de la rutina diaria, como la pasta dental”.

 

Asimismo, desmintió algunas creencias vinculadas a los protectores solares y la vitamina D. “Está científicamente comprobado que el cáncer de piel lo provoca el sol”, sostuvo.

La actividad se desarrolló en la sede de Mutual Modelo, ubicada en la Galería Española de Paraná, sobre calle San Martín 760. Según informaron desde la organización, una gran cantidad de personas concurrió a realizarse controles gratuitos.

 

Cabrera adelantó además que evalúan repetir la campaña una vez por mes para ampliar el acceso a este tipo de controles preventivos en la comunidad. Elonce.com

Temas:

control preventivo de lunares melanoma Cáncer de piel Paraná Mutual Modelo Protector Solar
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