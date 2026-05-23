Dos mujeres fueron hospitalizadas tras chocar contra una palmera: la alcoholemia dio positiva

Dos mujeres resultaron heridas y debieron ser hospitalizadas luego de un siniestro vial ocurrido durante la mañana de este sábado en la ciudad de Colón, sobre la Ruta ex26, en inmediaciones de la denominada Rotonda del Cristo.

Según se informó oficialmente, por causas que se tratan de establecer mediante las pericias correspondientes, un joven de 22 años que conducía un automóvil Peugeot 206 perdió el control del vehículo, se desvió de su trayectoria e impactó de manera frontal contra una palmera ubicada en el sector.

Como consecuencia del fuerte choque, las dos mujeres que viajaban como acompañantes sufrieron lesiones y fueron trasladadas en ambulancia hacia el Hospital San Benjamín de Colón para recibir atención médica.

Alcoholemia positiva

Tras el accidente, en el lugar intervino personal de Inspección Municipal, cuyos agentes realizaron el correspondiente test de alcoholemia al conductor del rodado.

El examen arrojó resultado positivo, por lo que, de acuerdo a la normativa vigente, se procedió a la retención preventiva del automóvil involucrado en el siniestro.

Personal policial trabajó en el lugar realizando las actuaciones de rigor para determinar cómo se produjo el accidente vial.