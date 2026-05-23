Los mayoristas extendieron hasta fin de mes los descuentos de hasta 40%

Los supermercados mayoristas decidieron extender hasta el 31 de mayo las promociones y descuentos del Black Mayorista Week, el evento comercial organizado por la Cámara de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM).

La iniciativa, que originalmente finalizaba este domingo 24 de mayo, continuará algunos días más en distintos puntos del país con rebajas que alcanzan hasta el 40% en productos de consumo masivo.

Las promociones incluyen alimentos, bebidas, artículos de limpieza y productos de perfumería en más de 200 locales adheridos a la propuesta.

Buscan incentivar el consumo

Desde el sector señalaron que la decisión de prolongar el evento responde al movimiento generado durante los primeros días de promociones y al contexto actual del consumo.

Según indicaron desde CADAM, las ventas en los salones de los mayoristas crecieron hasta un 25% durante el desarrollo de la campaña.

Además, remarcaron que se registró una importante incorporación de nuevos clientes, especialmente familias que habitualmente no realizaban compras en este canal comercial.

“El objetivo de la acción es fomentar el consumo y acercar precios competitivos tanto a comerciantes como a las familias”, expresaron desde la cámara empresaria.

Mayoristas.

Qué productos participan

El Black Mayorista Week está orientado principalmente a productos de alta rotación y consumo cotidiano.

Las promociones están dirigidas tanto a consumidores particulares como a pequeños comerciantes que se abastecen en supermercados mayoristas para luego revender mercadería en almacenes, kioscos, autoservicios y comercios barriales.

Entre las cadenas adheridas aparecen firmas como Makro, Vital, Maxiofertas, Nini y Yaguar, aunque cada empresa define los productos incluidos y el porcentaje de descuento disponible.

Desde la organización explicaron además que las promociones pueden encontrarse tanto en sucursales físicas como en plataformas digitales habilitadas por las empresas participantes.

Un sector golpeado por la caída de ventas

La extensión del evento se produce en un escenario donde distintos sectores vinculados al consumo masivo vienen registrando caídas en las ventas durante los últimos meses.

En ese contexto, los mayoristas buscan captar nuevos consumidores mediante promociones agresivas y descuentos especiales en productos esenciales.

Los organizadores señalaron que el listado completo de comercios adheridos y las ofertas vigentes puede consultarse a través de la página oficial de CADAM.