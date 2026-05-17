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Economía Consumo y promociones

Mayoristas impulsan una semana de promociones con rebajas de hasta el 40%

La iniciativa denominada Black Week Nacional comenzará este lunes y alcanzará a unos 200 comercios adheridos de todo el país. Habrá promociones en alimentos, bebidas, perfumería y artículos de limpieza.

17 de Mayo de 2026
Mayoristas.
Mayoristas.

La iniciativa denominada Black Week Nacional comenzará este lunes y alcanzará a unos 200 comercios adheridos de todo el país. Habrá promociones en alimentos, bebidas, perfumería y artículos de limpieza.

Los comercios mayoristas de distintos puntos del país iniciarán este lunes una nueva edición de la Black Week Nacional, una semana de promociones y descuentos especiales que se extenderá hasta el próximo 24 de mayo.

 

La propuesta es organizada por la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) y contará con la participación de alrededor de 200 locales adheridos, tanto físicos como de venta online.

 

 

Según informaron desde la entidad, durante esos días habrá descuentos de hasta el 40% en productos de consumo masivo como alimentos, bebidas, artículos de limpieza y perfumería.

 

Cómo funcionará la Black Week

 

Desde CADAM señalaron que la iniciativa apunta tanto al público general como a comerciantes de cercanía que realizan compras en autoservicios y distribuidores mayoristas.

 

La cámara explicó que cada empresa adherida definirá de manera independiente los productos alcanzados por las promociones y los porcentajes de descuento disponibles en cada sucursal.

 

 

Además, los consumidores podrán consultar el listado completo de locales participantes a través del sitio oficial de la entidad empresaria, donde figuran tanto las direcciones físicas como las plataformas de venta digital.

 

La edición 2026 de la Black Week llega pocos días después de la finalización del Hot Sale, otro de los eventos comerciales impulsados para incentivar el consumo en distintos rubros.

 

El contexto económico y las ventas

 

Desde la entidad organizadora remarcaron que la iniciativa representa “un esfuerzo conjunto entre fabricantes, distribuidores y mayoristas” con el objetivo de impulsar las ventas en un contexto de desaceleración inflacionaria y retracción del consumo.

 

 

En ese sentido, señalaron que la inflación de abril fue del 2,6% mensual, de acuerdo con los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

 

Según indicó CADAM, se trató del registro mensual más bajo desde noviembre de 2025 y representó la primera desaceleración después de varios meses consecutivos de aumentos.

Temas:

Mayoristas descuentos Black Week
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