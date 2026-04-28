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El consumo masivo encadenó su tercer mes de retroceso en el año: cayó 5,1%

En el desglose por canales de venta, los supermercados presentaron una baja del 7% y los mayoristas una caída del 8,8%. Los autoservicios independientes retrocedieron un 5,1%, mientras que los almacenes y kioscos registraron un descenso del 4,5%.

28 de Abril de 2026
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En el desglose por canales de venta, los supermercados presentaron una baja del 7% y los mayoristas una caída del 8,8%. Los autoservicios independientes retrocedieron un 5,1%, mientras que los almacenes y kioscos registraron un descenso del 4,5%.

El consumo masivo registró una contracción del 5,1% durante el mes de marzo y mantiene la tendencia a la baja observada durante los dos meses anteriores del año.

 

Con esta cifra, el primer trimestre de 2025 cerró con una baja acumulada del 3,1%. Los datos surgen del informe de la consultora Scentia.

 

El estudio destaca que el precio promedio ponderado del sector tuvo una variación interanual del 20,4%, valor que se ubicó "bastante por debajo del IPC cuyo valor, en el mismo periodo de comparación, fue de 32,6%".

 

En el desglose por canales de venta, los supermercados presentaron una baja del 7% y los mayoristas una caída del 8,8%. Los autoservicios independientes retrocedieron un 5,1%, mientras que los almacenes y kioscos (K+T) registraron un descenso del 4,5%.

 

 

En contraste, el sector de farmacias mostró un crecimiento marginal del 0,9% y el e-commerce subió un 34,3%.

 

Respecto al comportamiento interno de las categorías, mientras que en los supermercados se registraron "todas las canastas negativas", el comercio electrónico mantuvo todos sus indicadores en positivo.

 

El informe concluye que esta coyuntura "podría comenzar a revertirse en los próximos meses, si la inflación retoma el camino a la baja".

Temas:

Consumo caída supermercado
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