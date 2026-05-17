Fiesta del Gaucho: “Es un orgullo para toda la ciudad”, afirmó Ariel Voeffray en San Benito

La quinta edición de la Fiesta del Gaucho se realizó este domingo en el Parque Vieytes de San Benito con una amplia convocatoria de agrupaciones tradicionalistas, emprendedores y vecinos que participaron de una jornada atravesada por actividades criollas, espectáculos musicales y propuestas gastronómicas.

El evento comenzó por la mañana con un desfile por las calles de la ciudad del que participaron más de 120 caballos junto a delegaciones tradicionalistas provenientes de distintos puntos de Entre Ríos.

En el predio también se desarrollaron juegos camperos, destrezas criollas y presentaciones artísticas, mientras que instituciones locales estuvieron a cargo del patio gastronómico y de diferentes espacios destinados a las familias.

“Es un orgullo para toda la ciudad”

En diálogo con Elonce, el intendente Ariel Voeffray destacó el crecimiento que tuvo la Fiesta del Gaucho desde sus primeras ediciones y valoró la participación de vecinos e instituciones de la ciudad.

“Muy contento, por fin se puede hacer la quinta edición. Recién acaba de salir el desfile de agrupaciones con más de 100 caballos y mucha gente se está acercando”, expresó.

Además, señaló que la celebración se desarrolla en el marco del mes patrio y que uno de los objetivos es fortalecer las tradiciones y el movimiento económico local. “Hay muchos emprendedores, un patio gastronómico y muchas actividades para disfrutar en familia”, indicó.

El jefe comunal también remarcó la importancia de brindar espacios a instituciones y emprendedores de San Benito. “Es un gran evento del año donde las instituciones pueden recaudar fondos para desarrollar sus actividades”, sostuvo.

Música, gastronomía y tradición

La programación de la Fiesta del Gaucho incluyó presentaciones de artistas y grupos regionales como Presagios de Mi Tierra, Martín Peralta, Las Hermanas Vince, Los Entrerrianos del Chamamé, Pasión Campera y Los Majestuosos del Chamamé.

También participaron talleres municipales de danza, ballets folclóricos y payadores, mientras que el cierre estuvo orientado a una bailanta chamamecera.

En cuanto a la propuesta gastronómica, instituciones de la ciudad ofrecieron asado con cuero, empanadas, choripanes y comidas típicas. Además, emprendedores y artesanos instalaron puestos durante toda la jornada.

La entrada consistió en la entrega de un alimento no perecedero destinado a Cáritas Parroquial.

Sobre el futuro del evento, Voeffray aseguró que el municipio buscará avanzar con el reconocimiento provincial de la celebración. “Pasando esta quinta etapa estamos en condiciones de pedir que sea declarada fiesta provincial”, afirmó.

Finalmente, invitó a quienes aún no conocen la Fiesta del Gaucho a participar. “Van a poder ver desfiles, destrezas, emprendedores, músicos y disfrutar de toda la tradición”, concluyó en diálogo con Elonce.