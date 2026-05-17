Robaron una mochila, hubo una persecución y encontraron 150 sobres de figuritas del Mundial

Un operativo policial realizado en el barrio porteño de Recoleta terminó con la recuperación de sobres de figuritas del Mundial 2026 valuados en más de 300 mil pesos, luego de una persecución que se inició tras el robo de una mochila en plena vía pública.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires después de que varios transeúntes alertaran sobre el robo cometido por dos hombres que escapaban en motocicleta.

Según trascendió, los sospechosos circulaban en un vehículo sin patente y fueron perseguidos por distintas calles del barrio hasta llegar a la intersección de avenida Pueyrredón y Beruti.

La persecución y el hallazgo

Durante la fuga, uno de los acusados abandonó parte de los elementos sustraídos e intentó escapar a pie. En ese momento, arrojó la mochila entre vehículos estacionados, aunque finalmente fue alcanzado por los efectivos pocos metros después.

Al revisar el contenido del bolso, los agentes encontraron un cargamento que llamó la atención de los investigadores: había 150 sobres oficiales de figuritas del Mundial FIFA 2026.

Además, dentro de la mochila también aparecieron dos teléfonos celulares que habrían sido robados durante el mismo episodio. La Policía secuestró asimismo la motocicleta utilizada para la fuga, la cual no tenía patente colocada.

Quiénes eran los detenidos

Los dos detenidos tienen 31 y 32 años y quedaron a disposición de la Justicia porteña mientras avanzan las actuaciones judiciales por el robo ocurrido en Recoleta.

De acuerdo con la información difundida por medios porteños, ambos sospechosos registraban antecedentes por distintos delitos e infracciones vinculadas con eventos masivos y causas relacionadas con tenencia de drogas.

Tras el operativo, las autoridades comenzaron a analizar cámaras de seguridad de la zona y otros elementos secuestrados durante el procedimiento para determinar si los acusados estuvieron involucrados en otros hechos recientes.

El cargamento de figuritas del Mundial recuperado fue valuado en más de 300 mil pesos y quedó incorporado a la causa judicial junto al resto de los objetos secuestrados.