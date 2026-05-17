El crucero del brote de hantavirus arribará a Países Bajos para ser desinfectado

Operarios preparan el puerto de Róterdam para la llegada del crucero MV Hondius

El crucero polar MV Hondius arribará este lunes al puerto de Róterdam, donde las autoridades sanitarias desplegarán un operativo especial de cuarentena y desinfección tras el brote de hantavirus andino que dejó tres pasajeros fallecidos durante la travesía iniciada en Argentina.

La embarcación navega con 27 personas a bordo, entre ellas 25 miembros de la tripulación y dos especialistas del Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente (RIVM), encargados de monitorear la situación sanitaria durante el viaje hacia Países Bajos.

Según informaron autoridades portuarias, el barco llegará al mayor puerto europeo entre las 10 y las 12 hora local del lunes. El acceso al muelle dependerá de las condiciones de navegación y de las autorizaciones sanitarias correspondientes.

En el puerto ya fueron instaladas 23 cabinas temporales destinadas al aislamiento preventivo de la tripulación internacional. Sin embargo, las autoridades aún evalúan si todos los tripulantes cumplirán las seis semanas de cuarentena en territorio neerlandés o si algunos podrán regresar a sus países de origen.

El servicio de salud pública GGD realizará controles médicos y pruebas sanitarias apenas se concrete el desembarco. Entre las personas que permanecen en el barco hay cuatro ciudadanos neerlandeses, que podrían completar el aislamiento en sus domicilios, y 23 tripulantes extranjeros, en su mayoría filipinos.

Una vez finalizada la etapa de aislamiento, comenzarán las tareas de limpieza y desinfección integral del MV Hondius en la zona portuaria de Europoort. El operativo será coordinado por organismos sanitarios, autoridades de seguridad y la empresa Oceanwide Expeditions.

El brote fue detectado durante una travesía iniciada el 1° de abril desde Argentina, con una ruta turística por la Antártida y el Atlántico Sur. Antes de dirigirse a Róterdam, más de un centenar de pasajeros de distintas nacionalidades desembarcaron en Tenerife para regresar en vuelos hacia sus países.

Desde la Organización Mundial de la Salud, el director general Tedros Adhanom Ghebreyesus aseguró que, hasta el momento, no se detectaron nuevos casos sospechosos a bordo y consideró que el riesgo global del hantavirus continúa siendo bajo.

No obstante, el organismo internacional recomendó mantener la vigilancia epidemiológica y avanzar en la investigación sobre la propagación del virus.

En paralelo, autoridades neerlandesas informaron que uno de los pasajeros británicos evacuados días atrás evolucionó favorablemente y podrá regresar al Reino Unido. Tanto él como otro ciudadano neerlandés dieron positivo de hantavirus y permanecieron internados en hospitales de Países Bajos.

Además, el gobierno recomendó que los tripulantes filipinos completen la cuarentena en territorio neerlandés debido a las dificultades para garantizar controles sanitarios y acceso a atención médica especializada en Filipinas.