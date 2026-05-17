 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad

Inscriben a un programa de formación docente sobre orientación vocacional y laboral

El CGE y la Fundación Forge lanzaron una nueva cohorte de Tu Pasión Inspira. La iniciativa está destinada a docentes y profesionales que buscan adquirir herramientas para acompañar a las y los estudiantes en la construcción de sus proyectos futuros.

17 de Mayo de 2026
Programa de formación docente
Programa de formación docente

El CGE y la Fundación Forge lanzaron una nueva cohorte de Tu Pasión Inspira. La iniciativa está destinada a docentes y profesionales que buscan adquirir herramientas para acompañar a las y los estudiantes en la construcción de sus proyectos futuros.

El Consejo General de Educación (CGE) y la Fundación Forge lanzaron una nueva cohorte de Tu Pasión Inspira. La iniciativa se desarrolla en el marco del programa Escuela y Comunidad y está destinada a docentes y profesionales que buscan adquirir herramientas para acompañar a las y los estudiantes en la construcción de sus proyectos futuros.

 

La propuesta, que se realiza por tercer año consecutivo, es gratuita, bajo la modalidad virtual y otorgará puntaje docente. Su objetivo principal es fortalecer el acompañamiento de las trayectorias educativas, optimizar los procesos de orientación vocacional y promover el desarrollo de habilidades blandas necesarias para el mundo del trabajo actual.

 

El trayecto formativo tendrá una duración de cinco semanas, con una dedicación estimada de cinco horas semanales. La capacitación se implementará mediante trabajos asincrónicos a través de la plataforma virtual de Forge, y contará con tutorías en línea junto a un acompañamiento permanente durante toda la experiencia pedagógica.

 

Como instancia previa al inicio de las clases, que están programadas para el mes de junio con cupos limitados, se dictarán charlas informativas virtuales. Los encuentros de asesoramiento se llevarán a cabo durante el mes de mayo en las siguientes fechas: martes 19, jueves 21, martes 26 y jueves 28.

 

Las y los interesados en participar de estas instancias de orientación técnica ya pueden realizar su registro formal a través del sitio web oficial de la fundación educativa.

Temas:

CGE Consejo General de Educación formación docente
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso