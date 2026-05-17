Tragedia vial en Australia: murió una joven argentina tras el vuelco de un micro

Una joven argentina de 26 años falleció en Australia luego de un accidente ocurrido sobre la autopista Bruce, en el estado de Queensland, donde el micro en el que viajaba volcó mientras realizaba un trayecto turístico.
Tragedia vial en Australia. Una joven argentina de 26 años falleció en Australia luego de un accidente ocurrido sobre la autopista Bruce, en el estado de Queensland, donde el micro en el que viajaba volcó mientras realizaba un trayecto turístico. La víctima fue identificada como Serena Andreatta, oriunda de Rosario, provincia de Santa Fe.
El siniestro se produjo el jueves por la tarde, a unos 135 kilómetros de la ciudad de Townsville, y dejó además 17 personas heridas, tres de ellas en estado grave, según informaron medios locales. El colectivo trasladaba a 28 pasajeros desde Cairns hacia Airlie Beach y gran parte de los ocupantes eran turistas extranjeros.
Tras el accidente, equipos de emergencia y ambulancias acudieron rápidamente al lugar. Andreatta fue derivada a un hospital, pero murió como consecuencia de las lesiones sufridas durante el vuelco.
Dos pasajeros que presentaban heridas de extrema gravedad fueron trasladados en helicóptero a centros médicos de mayor complejidad. En tanto, la mayoría de los lesionados recibió el alta en las últimas horas, aunque dos personas permanecían internadas, entre ellas una amiga de la joven argentina.
Una pasajera que sobrevivió al episodio relató a la prensa australiana que, luego del vuelco, una amiga de Serena comenzó a buscarla desesperadamente entre los asientos. Según contó, la joven se encontraba algunos lugares más adelante y no reaccionaba.
La testigo también defendió al conductor del micro y aseguró que no lo consideraba responsable del hecho. “Me preocupa que quizás no debería haber hecho un viaje tan largo solo”, expresó en declaraciones televisivas.
La empresa FlixBus, encargada del servicio de transporte, manifestó en un comunicado que sus integrantes estaban “profundamente entristecidos” por la muerte de la pasajera. Además, indicó que el conductor dio negativo en los controles de alcohol y drogas y descartó que el exceso de velocidad haya sido determinante en el accidente.
Por otra parte, el primer ministro de Queensland, David Crisafulli, remarcó públicamente el deterioro de la autopista Bruce y sostuvo que desde hace tiempo reclama inversiones para mejorar la seguridad vial en esa ruta.
La autopista Bruce, una de las principales vías de comunicación del estado australiano, supera los 1.600 kilómetros de extensión y acumula numerosos antecedentes de accidentes fatales, de acuerdo con medios locales.