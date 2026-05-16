Israel confirmó la muerte de líder militar de Hamas ligado al ataque del 7 de octubre

Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que Izz al-Din al-Haddad murió en un bombardeo en Ciudad de Gaza. Era uno de los principales comandantes del brazo armado de Hamas.
Hamas confirmó este sábado la muerte de Izz al-Din al-Haddad, uno de los máximos jefes militares de la organización y señalado por Fuerzas de Defensa de Israel como uno de los responsables de los ataques del 7 de octubre de 2023 que desencadenaron la guerra en Gaza.
Según informó el ejército israelí, Haddad murió durante un bombardeo realizado el viernes sobre Ciudad de Gaza. El dirigente insurgente había asumido el liderazgo del ala militar de Hamas tras la muerte de Mohammed Sinwar.
“El comandante de alto rango Ezzedine Al-Haddad murió ayer en un ataque israelí dirigido contra un apartamento y un vehículo civil en la ciudad de Gaza”, declaró un referente de Hamas al confirmar el fallecimiento.
🔴ELIMINADO: Izz al-Din-al Haddad, jefe del ala militar de Hamás y uno de los últimos comandantes de alto rango involucrados en la planificación de la masacre del 7 de octubre.
Tras la eliminación de Mohammed Sinwar, Haddad asumió su cargo y trabajó para reconstruir las… pic.twitter.com/uzHWBQGk2o— FDI (@FDIonline) May 16, 2026
Israel lo vinculó con rehenes y ataques
Las autoridades israelíes sostuvieron que Haddad trabajaba en la reconstrucción de las capacidades militares de Hamas y en la planificación de nuevos ataques contra civiles y tropas israelíes.
Además, las Fuerzas de Defensa de Israel afirmaron que el dirigente estaba involucrado en la retención de rehenes israelíes capturados durante la ofensiva del 7 de octubre. Según el comunicado militar, también administraba el sistema de cautiverio utilizado por Hamas.
El jefe del Estado Mayor israelí calificó el operativo como “significativo” y aseguró que Israel continuará persiguiendo a quienes considera responsables de los ataques perpetrados contra su territorio.
Funeral y tensión por el alto el fuego
El funeral de Haddad se realizó este sábado en Ciudad de Gaza, donde seguidores de Hamas trasladaron el cuerpo envuelto en banderas palestinas y de la organización armada.
Haddad integraba Hamas desde la década de 1980 y formó parte de la sección Majd de las Brigadas Qassam, estructura encargada de perseguir presuntos colaboradores de Israel. También integró el Consejo Militar de Hamas, considerado el máximo órgano de mando del grupo.
La muerte del jefe militar ocurrió en medio de un frágil alto el fuego entre Israel y Hamas, mientras continúan las tensiones por cuestiones clave del acuerdo, entre ellas el desarme de la organización y la situación de los rehenes que permanecen en Gaza.